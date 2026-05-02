Pogacarrek erabakita utzi du Romandiako Tourra, etapa nagusian erakustaldia emanda
Esloveniarrak hirugarren garaipena lortu du aurtengo edizioan, Charmeyko helmugara ihes eginda iritsita, eta sailkapen nagusia erabakita utzi du azken etaparen faltan.
Tadej Pogacarrek (UAE) nagusitasun osoz irabazi du Romandiako Tourreko etapa nagusia, Broc eta Charmey artean jokatutakoa, Jaunpass mendatean egindako erasoa baliatuta.
UAE taldeko liderrak 3 ordu, 40 minutu eta 24 segundo behar izan ditu 149 kilometroko ibilbidea batez beste 40,8 km/h-ko abiaduran osatzeko, eta hirugarren garaipena eskuratu du edizio honetan.
Esloveniarrak 14 segundoko aldea atera dio Florian Lipowitz (Red Bull Bora) alemaniarrari, liderraren erritmoari eusten saiatu den bakarrari. Pablo Castrillo (Movistar) espainiarra helmugaratu da hirugarren postuan, minutu batetik gora galduta. Carlos Rodriguez, berriz, atzean geratu da, eroriko baten ondorioz.
Primoz Roglic (Red Bull) izan da protagonistetako bat hasierako ihesaldian, baina UAEren kontrolak saiakera guztiak zapuztu ditu, Pogacarrek azken erasoa jo aurretik. Garaipen honekin, munduko txapeldunak lidergoa sendotu du, sailkapen nagusiko bigarren sailkatua (Lipowitz) 35 segundora baitu orain.
Azken etapa (178 km) Leysin mendatean amaituko da, 14,3 kilometroko igoera duen lehen mailako mendatean, eta ez da tramite hutsa izango, baina Pogacarrek egoera oso alde du garaipen nagusia eskuratzeko.
