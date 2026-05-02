Romandiako Tourra

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Pogacarrek erabakita utzi du Romandiako Tourra, etapa nagusian erakustaldia emanda

Esloveniarrak hirugarren garaipena lortu du aurtengo edizioan, Charmeyko helmugara ihes eginda iritsita, eta sailkapen nagusia erabakita utzi du azken etaparen faltan.

CHARMEY (Switzerland), 02/05/2026.- Winner Tadej Pogacar from Slovenia of UAE Team Emirates XRG raises his arms after crossing the finish line to win the fourth stage, a 149,6 km race between Broc and Charmey at the 79th Tour de Romandie UCI World Tour Cycling race, in Charmey, Switzerland, 02 May 2026. (Ciclismo, Eslovenia, Suiza) EFE/EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
author image

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Tadej Pogacarrek (UAE) nagusitasun osoz irabazi du Romandiako Tourreko etapa nagusia, Broc eta Charmey artean jokatutakoa, Jaunpass mendatean egindako erasoa baliatuta.

UAE taldeko liderrak 3 ordu, 40 minutu eta 24 segundo behar izan ditu 149 kilometroko ibilbidea batez  beste 40,8 km/h-ko abiaduran osatzeko, eta hirugarren garaipena eskuratu du edizio honetan.

Esloveniarrak 14 segundoko aldea atera dio Florian Lipowitz (Red Bull Bora) alemaniarrari, liderraren erritmoari eusten saiatu den bakarrari. Pablo Castrillo (Movistar) espainiarra helmugaratu da hirugarren postuan, minutu batetik gora galduta. Carlos Rodriguez, berriz, atzean geratu da, eroriko baten ondorioz.

Primoz Roglic (Red Bull) izan da protagonistetako bat hasierako ihesaldian, baina UAEren kontrolak saiakera guztiak zapuztu ditu, Pogacarrek azken erasoa jo aurretik. Garaipen honekin, munduko txapeldunak lidergoa sendotu du, sailkapen nagusiko bigarren sailkatua (Lipowitz) 35 segundora baitu orain.

Azken etapa (178 km) Leysin mendatean amaituko da, 14,3 kilometroko igoera duen lehen mailako mendatean, eta ez da tramite hutsa izango, baina Pogacarrek egoera oso alde du garaipen nagusia eskuratzeko.

Results powered by FirstCycling.com

Tadej Pogacar UCI World Tour Romandiako Itzulia Txirrindularitzako beste lasterketa batzuk

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
X
X