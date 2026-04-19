Usoa Ostolaza gailendu da Eibarko Hiria Sari Nagusian
Laboral Kutxako txirrindularia bakarka helmugaratu da Eibarren, lasterketa Izuako igoeran erabaki ostean.
Usoa Ostolazak (Laboral Kutxa-Euskadi Fundazioa) irabazi du igande honetan lehiatu den Eibarko Hiria Sari Nagusiaren 8. edizioa. Eibarren hasi eta bukatu den lasterketak 108,5 kilometroko ibilbidea izan du.
Hainbat eraso egon eta gero, txirrindulari zarauztarra helmugarako bederatzi kilometro falta zirenean iritsi da lasterketa burura, eta Izuako igoeran utzi ditu atzean bere aurkariak.
Bederatzi segundoko abantaila hartu du mendate gainean, eta jaitsieran alde hori areagotu egin du. Horrenbestez, bakarka eta nagusitasunez gailendu da Eibarko helmugan, eta, horrenbestez, iazko arantza ateratzea lortu du; izan ere, joan den urtean erorikoa izan zuen, lasterketa irabaztear zela.
Bestalde, Maite Urteaga (Eulen-Amenabar) bigarren postuan sailkatu da (+14), eta Sandra Alonso (Eneicat-Be Call) izan da hirugarrena (+40), esprintean Adele Normand (Massi-Baix Ter) kanadiarra garaituta.
