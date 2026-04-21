Ardenetako klasiko handia
Lieja–Bastogne–Lieja 2026 Klasikoaren ibilbidea eta profila

Lasterketak amaiera berria izango du, antolatzaileek igoera historikoen aurreko tartea gogortzea erabaki baitute, bi mendate berri gehituz: Col du Maquisard eta Cote de Desnie.

Perfil-Lieja-Bastogne-Lieja-2026
Liejaren profila – Bastoña – Lieja. Irudia: EITB
Lieja–Bastogne–Lieja igande honetan, apirilaren 26an, jokatuko da. Lasterketak amaiera desberdina izango du, antolatzaileek igoera historikoen aurreko zatia gogortzea erabaki baitute, bi mendate berri gehituta. Aldaketa horrek urrunetik eraso egiteko aukerak areagotu ditzake Ardenetako klasiko handian. Lasterketa zuzenean jarraitu ahal izango da Kirolakeitb.eus-en, 14:00etatik aurrera, eta ETB1en, 15:00etatik aurrera.

Horrela, ibilbideak Col du Maquisard eta Côte de Desnie barneratuko ditu, Col du Rosier eta La Redoute artean kateatuta, lasterketaren toki garrantzitsuenetako bat. Ondoren, ibilbideak bere ohiko gogortasunari eutsiko dio, Cote des Forges eta Roche-aux-Faucons (eguneko azken zailtasuna, helmugatik 13 kilometrora) igarota.

Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) txirrindulari belgikarrak irabazi zuen joan den igandean Amstel Gold Race lasterketaren 60. edizioa. 'Garagardoaren Klasikoa'ren ondotik, txapeldun olinpiko bikoitzak Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) esloveniarra Lieja-Bastogne-Liejan, Ardenetako hirugarren lasterketan, errenditu nahi du. Lehenago, asteazken honetan, bigarrena jokatuko da: Flèche Wallonne.

Azken bost urteetan, Evenepoelek bi aldiz irabazi du (2022 eta 2023), eta Pogacarrek beste hiru (2021, 2024 eta 2025).

