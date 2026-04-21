Lieja–Bastogne–Lieja 2026 Klasikoaren ibilbidea eta profila
Lasterketak amaiera berria izango du, antolatzaileek igoera historikoen aurreko tartea gogortzea erabaki baitute, bi mendate berri gehituz: Col du Maquisard eta Cote de Desnie.
Lieja–Bastogne–Lieja igande honetan, apirilaren 26an, jokatuko da. Lasterketak amaiera desberdina izango du, antolatzaileek igoera historikoen aurreko zatia gogortzea erabaki baitute, bi mendate berri gehituta. Aldaketa horrek urrunetik eraso egiteko aukerak areagotu ditzake Ardenetako klasiko handian. Lasterketa zuzenean jarraitu ahal izango da Kirolakeitb.eus-en, 14:00etatik aurrera, eta ETB1en, 15:00etatik aurrera.
Horrela, ibilbideak Col du Maquisard eta Côte de Desnie barneratuko ditu, Col du Rosier eta La Redoute artean kateatuta, lasterketaren toki garrantzitsuenetako bat. Ondoren, ibilbideak bere ohiko gogortasunari eutsiko dio, Cote des Forges eta Roche-aux-Faucons (eguneko azken zailtasuna, helmugatik 13 kilometrora) igarota.
Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) txirrindulari belgikarrak irabazi zuen joan den igandean Amstel Gold Race lasterketaren 60. edizioa. 'Garagardoaren Klasikoa'ren ondotik, txapeldun olinpiko bikoitzak Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) esloveniarra Lieja-Bastogne-Liejan, Ardenetako hirugarren lasterketan, errenditu nahi du. Lehenago, asteazken honetan, bigarrena jokatuko da: Flèche Wallonne.
Azken bost urteetan, Evenepoelek bi aldiz irabazi du (2022 eta 2023), eta Pogacarrek beste hiru (2021, 2024 eta 2025).
Usoa Ostolaza gailendu da Eibarko Hiria Sari Nagusian
Laboral Kutxako txirrindularia bakarka helmugaratu da Eibarren, lasterketa Izuako igoeran erabaki ostean.
Evenepoel eta Paula Blasi nagusitu dira Amstel Gold Racen
Evenepoel esprintean gailendu zaio Mattias Skjelmose daniarrari, eta Paula Blasi txirrindulari kataluniarrak garaipen historikoa lortu du igande honetan emakumezkoen Amstel Gold Race lasterketaren 12. edizioan.
Pinarellori O Gran Camiñoko bosgarren etapan garaipena eman dizkioten azken metroak
Alessandro Pinarello (NSN Cycling) italiarrak irabazi O Gran Camiñoko bosgarren eta azken etapa. Salikapen nagusian, Adam Yates (UAE) geratu da lehen postuan, Nordhagen (Visma) bigarrenean, eta Pinarello (NSN Cycling) bera hirugarrenean.
Pinarellok eskuratu du azken etapa, eta Adam Yates nagusitu da O Gran Camiñoko lasterketan
Adam Yates britainiarrak ostiralean lortutako maillot horia defendatuta Galiziako lasterketa garaitu du, Derek Gee kanadiarraren lekua hartzeko.
Adam Yates gailendu da Cabeza de Meda mendatean, eta lidertza bereganatu du O Gran Camiñon
UAE taldeko liderra bakarka helmugaratu da Cabeza de Medan, amaieratik 3,5 kilometrora erasoa jo eta bere aurkari guztiak atzean utzita.
Adam Yatesen azken erasoa eta garaipena O Gran Camiñoko etapa nagusian
Britainiarrak erasoa jo du helmugarako 3,5 kilometroren faltan eta inor ez da gai izan bere erritmoari jarraitzeko. Jørgen Nordhagen norvegiarra saiatu da sailkapen nagusiari agur ez esateko, baina Visma taldeko txirrindularia ere ezinean aritu da. Gauza bera gertatu zaio Alessandro Pinarello gaur arteko liderrari ere.
Romeok erakustaldia eman eta etapa irabazi du Padronen, eta Pinarello da lider berria
Movistar taldeko txirrindulariak irabazi du O Gran Camiñoko hirugarren etapa, Carballo eta Padron artean. 22 urteko txirrindulari gazteak seigarren garaipena du profesional mailan.
Ivan Romeo bakarrik helmugaratu da O Gran Camiñoko hirugarren etapan
Valladolideko txirrindulari gazteak indar erakustaldia eman du, eta bakarrik helmugaratu da. Alessandro Pinnarello (NSN Cycling Team) eta Abel Balderstone (Caja Rural-Seguros RGA) 15 segundora iritsi dira, bigarren eta hirugarren, hurrenez hurren.
Eibarko Hiria VIII. Sari Nagusia aurkeztu dute
Larunbat honetan 10:00etan abiatuko da, eta nazioarteko 11 talde izango dira irteeran. Txirrindulariek 108 kilometro inguruko ibilbide gogorra egin beharko dute: hirugarren mailako bi mendate, bigarren mailako bat eta helmugarako sei kilometroren faltan, Izua.