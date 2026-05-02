Pogacar sentencia el Tour de Romandía con una exhibición en la etapa reina

Tadej Pogacar (UAE) ha firmado una actuación incontestable en la etapa reina del Tour de Romandía, disputada entre Broc y Charmey, donde ha ganado en solitario tras un ataque decisivo en el último ascenso al Jaunpass.

El líder del UAE ha cruzado la meta con un tiempo de 3h.40.24, a una media de 40,8 km/h, sumando así su tercera victoria en la presente edición.

El esloveno ha aventajado en 14 segundos al alemán Florian Lipowitz (Red Bull Bora), único rival que ha tratado de seguir su ritmo, mientras que el español Pablo Castrillo (Movistar) ha completado el podio a más de un minuto. Carlos Rodríguez, condicionado por una caída, ha cedido tiempo en la llegada.

La etapa ha contado con una fuga inicial protagonizada, entre otros, por Primoz Roglic (Red Bull), pero el control del UAE ha neutralizado cualquier intento antes del ataque definitivo de Pogacar.

Con este triunfo, el campeón del mundo ha reforzado su liderato en la general, donde ha ampliado su ventaja sobre Lipowitz hasta los 35 segundos.

La última etapa, con final en alto en Leysin, puerto de primera de 14,3 km al 5,9 por ciento, no será un mero trámite, aunque Pogacar afronta la jornada con una posición muy favorable para asegurar la victoria final.