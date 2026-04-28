TOUR DE ROMANDÍA

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El francés Dorian Godon se impone en la etapa prólogo y es el primer líder del Tour de Romandía

El ciclista galo del Ineos Grenadier ha metido en un recorrido de poco más de tres kilómetros 6 segundos al portugués Ivo Oliveira (UAE) y al sueco Jakob Soderqvist (Lidl-Trek), segundo y tercero, respectivamente.
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Dorian Godon (Ineos Grenadiers), primer líder del Tour de Romandia tras vencer en la etapa prólogo. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Dorian Godon frantziarrak irabazi du atariko etapa eta Romandiako Itzuliko lehen liderra da
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E. L. H. | KIROLAK EITB

Última actualización

El francés Dorian Godon (Ineos Grenadier) ha ganado la etapa prólogo del Tour de Romandía, con inicio y final en la localidad de Villars-sur-Glane (Suiza) y un recorrido de 3,2 kilómetros, disputada este martes, y es el primer líder de la carrera.

El ciclista galo ha metido 6 segundos al portugués Ivo Oliveira (UAE) y al sueco Jakob Soderqvist (Lidl-Trek), segundo y tercero, respectivamente.

Además, el ganador del prólogo ha aventajado en 7 segundos al eslovaco Tadej Pogacar (UAE), quinto clasificado, y en 8 segundos a Primoz Roglic (Red Bull-BORA).

El primer líder que se ha mantenido en la posición durante cierto tiempo ha sido el portugués Oliveira, que ha tomado la salida en decimotercera posición. Ha mejorado en más de dos segundos el tiempo del esloveno Primoz Roglic (3:43.66), quien había echado a rodar dos puestos antes que él.

No obstante, el que más tiempo ha aguantado en el primer puesto ha sido Godon (3:35.12). Ha salido pronto, el vigésimo tercero, y nadie ha podido superarle, ni siquiera Pogacar, que debutaba en Romandia (3:42.29).

Otros candidatos a la clasificación general han estado en tiempos semejantes. Florian Lipowitz (3:45.09), Antonio Tiberi (3:52.14) o Lenny Martinez (3:52.46) no han tenido que lamentar grandes pérdidas de segundos, beneficiados por la corta extensión del prólogo.

La primera etapa de la carrera se disputará este miércoles 29 de abril. El pelotón recorrerá 171,2 kilómetros con salida y llegada en Martigny, y hará frente a la subida al Ovronnaz, de primera categoría: 8,9 kilómetros al 9,8 % de pendiente media.

Results powered by FirstCycling.com

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