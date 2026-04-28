Además, el ganador del prólogo ha aventajado en 7 segundos al eslovaco Tadej Pogacar (UAE), quinto clasificado, y en 8 segundos a Primoz Roglic (Red Bull-BORA).

El primer líder que se ha mantenido en la posición durante cierto tiempo ha sido el portugués Oliveira, que ha tomado la salida en decimotercera posición. Ha mejorado en más de dos segundos el tiempo del esloveno Primoz Roglic (3:43.66), quien había echado a rodar dos puestos antes que él.

No obstante, el que más tiempo ha aguantado en el primer puesto ha sido Godon (3:35.12). Ha salido pronto, el vigésimo tercero, y nadie ha podido superarle, ni siquiera Pogacar, que debutaba en Romandia (3:42.29).

Otros candidatos a la clasificación general han estado en tiempos semejantes. Florian Lipowitz (3:45.09), Antonio Tiberi (3:52.14) o Lenny Martinez (3:52.46) no han tenido que lamentar grandes pérdidas de segundos, beneficiados por la corta extensión del prólogo.

La primera etapa de la carrera se disputará este miércoles 29 de abril. El pelotón recorrerá 171,2 kilómetros con salida y llegada en Martigny, y hará frente a la subida al Ovronnaz, de primera categoría: 8,9 kilómetros al 9,8 % de pendiente media.