El francés Dorian Godon se impone en la etapa prólogo y es el primer líder del Tour de Romandía
El francés Dorian Godon (Ineos Grenadier) ha ganado la etapa prólogo del Tour de Romandía, con inicio y final en la localidad de Villars-sur-Glane (Suiza) y un recorrido de 3,2 kilómetros, disputada este martes, y es el primer líder de la carrera.
El ciclista galo ha metido 6 segundos al portugués Ivo Oliveira (UAE) y al sueco Jakob Soderqvist (Lidl-Trek), segundo y tercero, respectivamente.
Además, el ganador del prólogo ha aventajado en 7 segundos al eslovaco Tadej Pogacar (UAE), quinto clasificado, y en 8 segundos a Primoz Roglic (Red Bull-BORA).
El primer líder que se ha mantenido en la posición durante cierto tiempo ha sido el portugués Oliveira, que ha tomado la salida en decimotercera posición. Ha mejorado en más de dos segundos el tiempo del esloveno Primoz Roglic (3:43.66), quien había echado a rodar dos puestos antes que él.
No obstante, el que más tiempo ha aguantado en el primer puesto ha sido Godon (3:35.12). Ha salido pronto, el vigésimo tercero, y nadie ha podido superarle, ni siquiera Pogacar, que debutaba en Romandia (3:42.29).
Otros candidatos a la clasificación general han estado en tiempos semejantes. Florian Lipowitz (3:45.09), Antonio Tiberi (3:52.14) o Lenny Martinez (3:52.46) no han tenido que lamentar grandes pérdidas de segundos, beneficiados por la corta extensión del prólogo.
La primera etapa de la carrera se disputará este miércoles 29 de abril. El pelotón recorrerá 171,2 kilómetros con salida y llegada en Martigny, y hará frente a la subida al Ovronnaz, de primera categoría: 8,9 kilómetros al 9,8 % de pendiente media.
Te puede interesar
Pogacar se impone a Seixas y firma su cuarta Lieja-Bastoña-Lieja; Vollering logra su tercera victoria
El esloveno ha vuelto a imponerse en la Lieja-Bastoña-Lieja tras un duelo exigente con el francés Paul Seixas. Vollering, por su parte, ha atacado en la Redoute y se ha impuesto en solitario en una edición marcada por bajas importantes.
Subida al Muro de Huy en el último kilómetro de la Flecha Valona, con victoria de Paul Seixas
El joven ciclista francés del Decathlon ha atacado en la ascensión decisiva de la carrera, y ha dejado atrás a todos sus rivales. Ion Izagirre, que ha firmado una gran actuación, se ha clasificado en séptima posición.
Seixas y Vollering conquistan el Muro de Huy en la Flecha Valona
En la prueba masculina, Seixas ha llevado el mando en la subida final y ha atacado a 200 metros de la cima para levantar los brazos. En la femenina, Vollering ha sido también la más fuerte en el ascenso al Muro de Huy, donde ha llevado la iniciativa en un desenlace disputado, sin mirar atrás y con fe en una victoria que se le había negado desde 2023.
Recorrido y perfil de la Clásica Lieja–Bastoña–Lieja 2026
La carrera presentará un desenlace renovado, ya que la organización ha decidido reforzar el tramo previo a las ascensiones históricas con la incorporación de dos nuevos puertos: Col du Maquisard y Côte de Desnié.
Usoa Ostolaza triunfa en el Gran Premio Ciudad de Eibar
La ciclista del Laboral Kutxa se ha impuesto en solitario en la meta de Eibar tras resolver la carrera en la ascensión a Izua.
Evenepoel y Paula Blasi firman su primera victoria en la Amstel Gold Race
Evenepoel se ha impusto en un esprint entre dos al danés y defensor del título Mattias Skjelmose. Mientras, la ciclista catalana Paula Blasi ha conseguido este domingo un triunfo histórico en la 12ª edición de la Amstel Gold Race femenina.
Los últimos metros que han dado la victoria a Pinarello en la quinta etapa de O Gran Camiño
El italiano Alessandro Pinarello (NSN Cycling) ha ganado la quinta y última etapa de O Gran Camiño. En la general, Adam Yates (UAE) ha quedado en primera posición, Nordhagen (Visma) en segunda y el propio Pinarello (NSN Cycling) en tercera.
Pinarello gana la última etapa y Adam Yates se lleva la general de O Gran Camiño
El británico Adam Yates ha conseguido defender el maillot amarillo que había logrado en la jornada del viernes para suceder al canadiense Derek Gee como vencedor de la carrera gallega.
El ataque final y la victoria de Adam Yates en la etapa reina de O Gran Camiño
El británico ha arrancado a 3,5 kilómetros de la meta y ya nadie ha conseguido seguirle. Lo ha intentado el noruego Jørgen Nordhagen para no despedirse de la general, pero al corredor del Visma le ha sido imposible. También al italiano Alessandro Pinarello, que había arrancado la cuarta etapa como líder.