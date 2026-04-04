Ion Izagirre triunfa en el Gran Premio Miguel Induráin

El ciclista guipuzcoano Ion Izagirre, del Cofidis, se ha impuesto con autoridad en el Gran Premio Miguel Induráin-Laboral Kutxa 2026 tras un ataque decisivo a dos kilómetros de meta, culminando una actuación inteligente y brillante en su última temporada como profesional, para así conquistar por tercera vez el premio bajo nombre de la leyenda de Villava.

La carrera no defraudó. Tras el primer paso por el alto de Ibarra, se consolidó una fuga de cinco corredores que llegó a manejar rentas superiores a los cuatro minutos.

En cabeza rodaban Carlos García y Sinuhé Fernández (Burgos BH), junto a Unai Aznar (Euskaltel-Euskadi), Rafael Durães (Efapel) y Louis Ferreira (Anicolor). El propio Aznar fue el más rápido en la meta volante de Granja Lería, en un tramo donde la escapada aún mantenía el pulso al pelotón.



El ecuador de la prueba, marcado por el paso por el alto de Eraul, dejó a Ferreira al frente junto a los dos corredores del Burgos, aunque el desgaste comenzaba a hacer mella. A falta de 50 kilómetros, la ventaja de los fugados se desvanecía y el pelotón ya rodaba a escasos 15 segundos, dejando la resolución completamente abierta.



La carrera entró entonces en su fase decisiva. A ocho kilómetros de meta, nombres importantes como Quinn Simmons (Lidl-Trek), Harrison Sweeny (EF Education), George Bennett (NSN Cycling) e Igor Arrieta (UAE Emirates) tomaron protagonismo, tensando el ritmo en las cotas finales. Sin embargo, fue ahí donde emergió la figura de Ion Izagirre.

El veterano corredor de 37 años del Cofidis lanzó un ataque certero, medido al milímetro, que terminó siendo definitivo. Con sangre fría y una lectura de carrera impecable, el guipuzcoano esperó su momento y asestó el golpe final a dos kilómetros de meta. Ni Simmons ni Markel Beloki pudieron responder al cambio de ritmo en las calles de Estella.

Izagirre cruzó la meta en solitario, firmando así su tercera victoria en la prueba y cerrando un círculo perfecto en el que apunta a ser su último año como profesional. Diez años después de su anterior triunfo, el ciclista vasco volvió a reinar en una carrera que ya forma parte de su historia personal.