Tirreno-Adriatiko: 6. etapa
Del Toro nagusitu da Camerinoko igoeran lidertza sendotzeko

Mexikarrak (UAE) erasoa jo du Muro della Madonna delle Carceriren azken igoeran eta atzean utzi ditu Jorgenson (Visma) eta Pellizzari (BORA).
Camerino (Italy), 14/03/2026.- Mexican rider Isaac Del Toro of team UAE Team Emirates XRG wins the 6th stage of the Tirreno-Adriatico cycling race over 188km from San Severino Marche to Camerino, Italy, 14 March 2026. (Ciclismo, Italia) EFE/EPA/ROBERTO BETTINI
EITB

Mexikoko Isaac Del Toro (UAE) nagusitu da Tirreno–Adriatico lasterketako etapa nagusian. Etapa Camerinon amaitu da, eta azken igoeran, Madonna delle Carceriko horman egindako erasoari esker, atzean utzi ditu estatubatuar Matteo Jorgenson (Visma) eta italiar Giulio Pellizzari (BORA). Emaitza horri esker, ia ziurtatuta dauka “bi itsasoen lasterketa”ko txapeldunaren Tridentea.

Azken etapan ezustekorik ezean —zailtasun handirik gabeko ibilbidea izango baita—, Del Torok bere ibilbideko lehen Tridentea altxatuko du, aste osoko nagusitasuna jardunaldi erabakigarrian egindako erakustaldiarekin borobildu ondoren.

Txirrindulari mexikarrak helmugarako 600 metro falta zirenean jo du azken erasoa, Madonna delle Carceriko hormaren hirugarren igoeran. Igoera horrek hiru kilometro ditu % 8,8ko batez besteko maldarekin, eta % 18rainoko aldapak. Lehenik Pellizzariren saiakera neutralizatu du, eta ondoren erritmo-aldaketa batekin Jorgenson erantzunik gabe utzi du.

Del Toro bakarrik iritsi da helmugara, eta sailkapen nagusian aldeak handitu ditu: 42 segundo Pellizzariri eta 43 Jorgensoni, astean zehar izan dituen aurkari nagusiei.

Eguneko jardunaldia hasierako ihesaldi jendetsu batek markatu du. Ihesaldia Gregor Mühlberger, Vincenzo Albanese, Clément Braz Afonso, Filippo Ganna, Walter Calzoni, Timo Kielich eta Guillermo Thomas Silva txirrindulariek osatu dute. Lau minutura arteko aldea izatera iritsi dira, baina pelotoiak azken igoera baino lehen neutralizatu ditu.

Zazpigarren eta azken etapak emango dio amaiera aurtengo Tirreno–Adriatico lasterketari, Civitanova Marche eta San Benedetto del Tronto artean. Ia erabat laua izango den ibilbidean, Del Torok bere lidergoa defendatu eta garaipen orokorra berresteko aukera izango du.

