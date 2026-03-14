Del Toro se impone en la subida de Camerino para afianzar el liderato
El mexicano Isaac Del Toro (UAE) se ha impuesto en la etapa reina de la Tirreno Adriático, disputada con final en Camerino, tras un ataque en el ascenso final al Muro della Madonna delle Carceri con el que ha dejado atrás al estadounidense Matteo Jorgenson (Visma) y al italiano Giulio Pellizzari (BORA), resultado que le permite amarrar prácticamente el ‘Tridente’ de campeón de la ‘Carrera de los dos mares’.
Salvo sorpresa en la última etapa, sin grandes dificultades, Del Toro levantará por primera vez en su carrera el ‘Tridente’, tras una semana de dominio que ha culminado con una exhibición en la jornada decisiva.
El ciclista mexicano ha lanzado su ofensiva definitiva a falta de 600 metros para la meta, en el tercer ascenso al exigente Muro della Madonna delle Carceri, una subida de tres kilómetros al 8,8 % con rampas de hasta el 18 %. Primero ha neutralizado el intento de Pellizzari y después ha rematado con un cambio de ritmo que ha dejado sin respuesta a Jorgenson.
Del Toro ha cruzado la meta en solitario y ha ampliado su ventaja en la general hasta los 42 segundos sobre Pellizzari y 43 respecto a Jorgenson, sus principales rivales durante la semana.
La jornada ha estado marcada por una numerosa fuga inicial formada por Gregor Mühlberger, Vincenzo Albanese, Clément Braz Afonso, Filippo Ganna, Walter Calzoni, Timo Kielich y Guillermo Thomas Silva, que ha llegado a contar con cerca de cuatro minutos de ventaja antes de ser neutralizada por el pelotón antes de la última subida.
La séptima y última etapa pondrá el broche final a esta Tirreno Adriático entre Civitanova Marche y San Benedetto del Tronto, un recorrido prácticamente llano en el que Del Toro podrá defender su liderato y confirmar el triunfo final.
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