Euskaltel-Euskadik Taiwango Tourra jokatuko du igandetik

Iaz Hennequinek etapa garaipen bat lortu zuen lasterketa horretan, eta Jordi Lopez hirugarren izan zen sailkapen nagusian.

AGENTZIAK | EITB

Euskaltel-Euskadi txirrindularitza taldea Taiwango Tourrean lehiatuko da igandean hasita, martxoaren 15a eta martxoaren 19a bitartean, eta bost saio izango ditu.

Taldeko iturrien arabera, Xabier Isasa, Jordi Lopez, Paul Hennequin eta Louis Sutton arituko dira Pablo Urtasunen zuzendaritzapean; Xabier Berasategi azken orduko baja izan da, gaixorik dagoelako. Iaz Hennequinek etapa garaipen bat lortu zuen lasterketa horretan, eta Jordi Lopez hirugarren izan zen sailkapen nagusian.

Lehiaketaz harago, txirrindulariek ingurumen baldintza berezietara moldatu beharko dute. Martxoaren erdialdean, Taiwango eguraldia aldakorra izaten da, 18-26 °C-ko tenperaturekin, baina benetako erronka hezetasuna izango da, sasoi horretan % 75 eta % 85 artekoa izaten baita.

Pablo Urtasun Euskaltel-Euskadiko Kirol zuzendariak azaldu duenez, "gure helburuak gorenak dira eta saiatuko gara errepidean lortzen: sailkapen nagusia borrokatzea eta etapa garaipenak bilatzea". 

