Euskaltel-Euskadi disputará desde el domingo el Tour de Taiwán
El equipo Euskaltel-Euskadi competirá desde el domingo 15 de marzo en el Tour de Taiwán, una ronda asiática que se disputará hasta el 19 de marzo y que contará con cinco etapas.
Según han informado fuentes del equipo, bajo la dirección de Pablo Urtasun, el grupo estará formado por Xabier Isasa, Jordi López, Paul Hennequin y Louis Sutton; Xabier Berasategi es baja de última hora por enfermedad. El año pasado Hennequín logró una victoria de etapa en esa carrera, y Jordi López fue tercero en la general.
Más allá del nivel de competición, los ciclistas deberán adaptarse a las condiciones climatológicas. A mediados de marzo, el tiempo en Taiwán es variable, con temperaturas que oscilan entre los 18 ° y los 26 °, aunque el verdadero reto será la humedad, que en estas fechas suele oscilar entre el 75 % y el 85 %.
El director deportivo de Euskaltel-Euskadi, Pablo Urtasun, ha explicado que "nuestros objetivos son máximos y trataremos de conseguirlos en carretera: luchar por la general y buscar victorias de etapa.
Te puede interesar
Vingegaard es más líder tras dar un golpe con su segunda victoria consecutiva de etapa
El danés ha vuelto a vencer al imponerse con autoridad y en solitario tras un duro ataque a falta de 20 kilómetros, que deja prácticamente sentenciada la general de la prueba francesa.
Vingegaard ataca a 20 kilómetros de meta y termina la quinta etapa de la París-Niza en solitario
Pese a ser el ganador, Jonas Vingegaard (VISMA) ha lanzado un ataque a 20,8 metros de meta, terminando la etapa en solitario con un tiempo de 4:29:01. Valentin Paret-Peintre (Quick-Step) ha sido segundo y Harold Tejada (Astana) ha finalizado en tercera posición.
Van der Poel firma el doblete y Pellizzari arrebata el liderato a Del Toro
El neerlandés ha reinado este jueves en la Tirreno-Adriatico por segunda vez en lo que va de competición, tras un esprint tremendo que le ha permitido alzar lo brazos por delante del italiano Giulio Pellizzari.
Vingegaard asesta un doble golpe en Uchon, en una jornada con caída y abandono de Ayuso
El danés es el nuevo líder tras imponerse en solitario en la cuarta etapa, primera cita con la montaña y final en alto. Vingegaard ha lanzado un ataque fulminante a 1000 metros de meta dejando atrás a Daniel Felipe Martínez y Tim Van Dijke.
Ataque y llegada que ha dado la victoria a Jonas Vingegaard en la cuarta etapa
A falta de un kilómetro, Jonas Vingegaard (VISMA) ha atacado y logrado una victoria con la que ha dejado la carrera bien encarrilada. Con 42 segundos de diferencia ha entrado Daniel Felipe Martínez (Red Bull-BORA), seguido de Tim Van Dijke (Red Bull-BORA).
Andresen vuela en el esprint, en una Tirreno-Adriático que domina Del Toro
El joven danés, de 23 años, se ha erigido dominador en Magliano de'Marsi, por delante de otros grandes favoritos como el italiano Jonathan Milan o el belga Jasper Philipsen. De hecho, el propio Milan se ha quedado lejos del podio al lanzar demasiado pronto su ataque.
Jonas Vingegaard sale con dos culottes en la cuarta etapa de la París-Niza
Jonas Vingegaard ha salido con dos culottes a la cuarta etapa de la carrera. El danés vestía una xira, un maillot largo, una segunda xira, un segundo maillot y dos culottes.
Juan Ayuso abandona la París-Niza por una caída, cuando era líder de la carrera
El ciclista del Lidl-Trek se ha ido al suelo a 47 kilómetros del final de la cuarta etapa, este miércoles, y se ha visto obligado a dejar la prueba, en la que era dueño del maillot amarillo.
Así han llegado a meta los tres primeros equipos de la contrarreloj por equipos de la París-Niza
El INEOS Grenadiers ha ganado la contrarreloj por equipos de la París-Niza. En esta tercera etapa, el Lidl-Trek ha quedado segundo y Decathlon tercero. En la general triunfa Juan Ayuso.