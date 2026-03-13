15-19 marzo
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Euskaltel-Euskadi disputará desde el domingo el Tour de Taiwán

El año pasado Hennequín logró una victoria de etapa en esa carrera, mientras que Jordi López fue tercero en la general.
Euskaltel-Euskadi
Euskaraz irakurri: Euskaltel-Euskadik Taiwango Tourra jokatuko du igandetik
author image

AGENCIAS | EITB

Última actualización

El equipo Euskaltel-Euskadi competirá desde el domingo 15 de marzo en el Tour de Taiwán, una ronda asiática que se disputará hasta el 19 de marzo y que contará con cinco etapas.

Según han informado fuentes del equipo, bajo la dirección de Pablo Urtasun, el grupo estará formado por Xabier Isasa, Jordi López, Paul Hennequin y Louis SuttonXabier Berasategi es baja de última hora por enfermedad. El año pasado Hennequín logró una victoria de etapa en esa carrera, y Jordi López fue tercero en la general.

Más allá del nivel de competición, los ciclistas deberán adaptarse a las condiciones climatológicas. A mediados de marzo, el tiempo en Taiwán es variable, con temperaturas que oscilan entre los 18 ° y los 26 °, aunque el verdadero reto será la humedad, que en estas fechas suele oscilar entre el 75 % y el 85 %.

El director deportivo de Euskaltel-Euskadi, Pablo Urtasun, ha explicado que "nuestros objetivos son máximos y trataremos de conseguirlos en carretera: luchar por la general y buscar victorias de etapa. 

Fundación Euskadi Ciclismo Otras competiciones de ciclismo

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X