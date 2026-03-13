Euskaltel-Euskadi disputará desde el domingo el Tour de Taiwán

El equipo Euskaltel-Euskadi competirá desde el domingo 15 de marzo en el Tour de Taiwán, una ronda asiática que se disputará hasta el 19 de marzo y que contará con cinco etapas.

Según han informado fuentes del equipo, bajo la dirección de Pablo Urtasun, el grupo estará formado por Xabier Isasa, Jordi López, Paul Hennequin y Louis Sutton; Xabier Berasategi es baja de última hora por enfermedad. El año pasado Hennequín logró una victoria de etapa en esa carrera, y Jordi López fue tercero en la general.

Más allá del nivel de competición, los ciclistas deberán adaptarse a las condiciones climatológicas. A mediados de marzo, el tiempo en Taiwán es variable, con temperaturas que oscilan entre los 18 ° y los 26 °, aunque el verdadero reto será la humedad, que en estas fechas suele oscilar entre el 75 % y el 85 %.

El director deportivo de Euskaltel-Euskadi, Pablo Urtasun, ha explicado que "nuestros objetivos son máximos y trataremos de conseguirlos en carretera: luchar por la general y buscar victorias de etapa.