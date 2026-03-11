Hirugarren etapa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Andresenek esprintean hegan egin du, Del Torok kontrolatzen duen Tirreno-Adriatico lasterketan

23 urteko danimarkarra jaun eta jabe izan da Magliano de 'Marsiko helmugan, Jonathan Milan eta Jasper Philipsen bezalako faboritoen aurretik. Milan bera etapako podiumetik urrun geratu da bere erasoa goizegi abiatuta.

El ciclista danés Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM Team) ha ganado este miércoles la tercera etapa de la Tirreno-Adriático, disputada entre Cortona y Magliano de' Marsi sobre 221 kilómetros REMITIDA / HANDOUT por LAPRESSE Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 11/3/2026
Tobias Lund Andresen (Decathlon) danimarkarra helmugan. Argazkia: Europa Press
author image

AGENTZIAK | EITB

Azken eguneratzea

Tobias Lund Andresen (Decathlon) danimarkarrak Tirreno-Adriatico lasterketaren hirugarren etapako azken esprintean hegan egin du gaur. Isaac del Toro (UAE) mexikarrak 'Maglia Azzurra'ren jabe izaten jarraitzen du.

Esprinterrentzat prestatutako jardunaldi lasaiaren ostean, Andresen izan da nagusi Magliano de 'Marsiko helmugan, Jonathan Milan (Lidl-Trek) eta Jasper Philipsen (Alpecin) bezalako faborito nagusien aurretik.

Milan bera etapako podiumetik urrun geratu da bere erasoa goizegi abiatu duelako. Azkenean zazpigarrena izan da, horrelako etapa amaieratan garaipena eskuratzeko borrokatzen duenean. Arnaud De Lie belgikarra (Lotto Intermarche) eta Philipsen bera izan dira etapako podiuma osatu dutenak, 23 urteko Andresen gaztearekin batera.

Cortona (Toscana) eta Magliano de 'Marsi (Abruzos) arteko 221 kilometroko 'Bi Itsasoen Lasterketa'ko hirugarren etapa zailtasunik gabeko jardunaldi lasaia izan da, iragarri bezala, esprinterrentzat egokia. Milan, Magnier, Philipsen edo Wout Van Aertek azken metroetan borrokatzeko asmoa zuten, azken 15 kilometroetan igoera txiki bat (% 3koa gutxi gorabehera) bazegoen ere.

Diego Pablo Sevilla (Polti VisitMalta) madrildarrak hasieratik egin du ihes bakarrik Toscanako errepideetatik, eta ia 6 minutuko aldea izan du tropelarekiko 150 kilometro aurretik zituela. Sevillako ihesaldiak 95 kilometro iraun ditu, eta helmugarako 127 kilometro falta zirenean, harrapatu egin du talde handiak.

Results powered by FirstCycling.com

Laugarren etapak 213 kilometro izango ditu, Tagliacozzo eta Martinsicuro artean, eta orain arte ikusitakoa baino ibilbide zailagoa izango du txirrindularientzat: Apeninoen bi igoera klasiko, Ovindoli eta Valico delle Capannelle.

Van der Poelek irabazi du esprinta, baina Del Toro lider jarri da 2026ko Tirreno Adriatikoko bigarren etapan
Filippo Ganna izango da berriro nagusi Tirreno Adriatiko 2026ko erlojupeko azkarrenean
Tirreno-Adriatico UCI World Tour Txirrindularitzako beste lasterketa batzuk Txirrindularitza

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X