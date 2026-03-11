Andresenek esprintean hegan egin du, Del Torok kontrolatzen duen Tirreno-Adriatico lasterketan
23 urteko danimarkarra jaun eta jabe izan da Magliano de 'Marsiko helmugan, Jonathan Milan eta Jasper Philipsen bezalako faboritoen aurretik. Milan bera etapako podiumetik urrun geratu da bere erasoa goizegi abiatuta.
Tobias Lund Andresen (Decathlon) danimarkarrak Tirreno-Adriatico lasterketaren hirugarren etapako azken esprintean hegan egin du gaur. Isaac del Toro (UAE) mexikarrak 'Maglia Azzurra'ren jabe izaten jarraitzen du.
Esprinterrentzat prestatutako jardunaldi lasaiaren ostean, Andresen izan da nagusi Magliano de 'Marsiko helmugan, Jonathan Milan (Lidl-Trek) eta Jasper Philipsen (Alpecin) bezalako faborito nagusien aurretik.
Milan bera etapako podiumetik urrun geratu da bere erasoa goizegi abiatu duelako. Azkenean zazpigarrena izan da, horrelako etapa amaieratan garaipena eskuratzeko borrokatzen duenean. Arnaud De Lie belgikarra (Lotto Intermarche) eta Philipsen bera izan dira etapako podiuma osatu dutenak, 23 urteko Andresen gaztearekin batera.
Cortona (Toscana) eta Magliano de 'Marsi (Abruzos) arteko 221 kilometroko 'Bi Itsasoen Lasterketa'ko hirugarren etapa zailtasunik gabeko jardunaldi lasaia izan da, iragarri bezala, esprinterrentzat egokia. Milan, Magnier, Philipsen edo Wout Van Aertek azken metroetan borrokatzeko asmoa zuten, azken 15 kilometroetan igoera txiki bat (% 3koa gutxi gorabehera) bazegoen ere.
Diego Pablo Sevilla (Polti VisitMalta) madrildarrak hasieratik egin du ihes bakarrik Toscanako errepideetatik, eta ia 6 minutuko aldea izan du tropelarekiko 150 kilometro aurretik zituela. Sevillako ihesaldiak 95 kilometro iraun ditu, eta helmugarako 127 kilometro falta zirenean, harrapatu egin du talde handiak.
Laugarren etapak 213 kilometro izango ditu, Tagliacozzo eta Martinsicuro artean, eta orain arte ikusitakoa baino ibilbide zailagoa izango du txirrindularientzat: Apeninoen bi igoera klasiko, Ovindoli eta Valico delle Capannelle.
Zure interesekoa izan daiteke
Vingegaardek kolpe bikoitza eman du Uchonen, eta Ayusok erorikoa izan eta lasterketa utzi behar izan du
Danimarkako txirrindularia lasterketako lider berria da laugarren etapan bakarrik helmugaratu ondoren. Vingegaardek erasoa jo du helmugatik 1000 metrora, eta atzean utzi ditu Daniel Felipe Martinez eta Tim Van Dijke.
Jonas Vingegaardi laugarren etaparen garaipena eman dion erasoaldia eta helmugaratzea
Kilometro baten faltan, Jonas Vingegaardek (VISMA) eraso egin eta lasterketa ondo bideratuta utziko duen garaipena lortu du. 42 segunduko desberdintasunarekin helmugaratu da Daniel Felipe Martínez (Red Bull-BORA), jarraian, Tim Van Dijke (Red Bull-BORA).
Bi kuloterekin atera da Jonas Vingegaard Paris-Nizako laugarren etapan
Lehenago ikusi gabekoa egin du Jonas Vingegaardek: Bi kuloterekin atera da lasterketako laugarren etapara. Xira, maillot luze bat, bigarren xira bat, bigarren maillota eta bi kulot zeramatzan danimarkarrak soinean.
Juan Ayusok Paris-Niza utzi behar izan du, eroriko batengatik, lasterketako lider zebilela
Lidl-Trekeko txirrindularia laugarren etapa amaitzeko 47 kilometro gelditzen zirela jausi da, asteazkenean, eta proba utzi du; maillot horia zeraman, hirugarren etapan lortu baitzuen.
Ineosek irabazi du taldekako erlojupekoa, baina Lidl Trekeko Juan Ayuso jarri da lider
Taldekako erlojupeko zirraragarri baten ostean banatu da harrapakina, eta valentziarrak hartu du lidertza sailkapen nagusian, Jonas Vingegaard aurkari zuzenak segundo gutxi batzuk urrunduta.
Horrela helmugaratu dira Paris-Nizako taldekako erlojupeko lehenengo hiru taldeak
INEOS Grenadiersek irabazi du Paris-Nizako taldekako erlojupekoa. Hirugarren etapa honetan, Lidl-Trek taldea geratu da bigarren eta Decathlon hirugarren. Sailkapen nagusian Juan Ayuso da garaile.
Van der Poelek irabazi du esprinta, baina Del Toro da lider berria Tirreno-Adriatico lasterketan
San Gimignano mendateko amaierak bukaera zirraragarria eskaini du itsasoen arteko bigarren etapan. Txirrindulari holandarrak mexikarra eta Giulio Pellizzari italiarra gainditu ditu helmugan.
Max Kanterrek irabazi du esprinta Montargisen, eta Lampertik elastiko horiari eutsi dio
Esprint desordenatu eta estu batean, Astanako alemaniarrak urrutitik ekin dio helmugako zuzengunean eta lasterketaren buruari eutsi dio, etapa irabazle gisa besoak altxatu arte.
2026ko Paris-Nizako bigarren etapako azken kilometroa
XDS Astana Team taldeko Max Kanter alemaniarrak irabazi du Paris-Niza lasterketako bigarren etapa. UCI World Tourreko lasterketa batean lortzen duen lehen garaipena da. Laurence Pithie (Red Bull – BOra) izan da bigarren eta Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step), hirugarren.