El danés Tobías Lund Andresen (Decathlon) ha volado este miércoles en el esprint final de la tercera etapa de la Tirreno-Adriático, todavía bajo el dominio y la 'Maglia Azzurra' de líder del mexicano Isaac del Toro (UAE).

Tras toda la tranquilidad de una jornada preparada para los velocistas, con casi 5 horas y media de travesía por el centro de Italia, ha sido Andresen el que se ha erigido dominador en Magliano de'Marsi, por delante de otros grandes favoritos como el italiano Jonathan Milan (Lidl-Trek) o el belga Jasper Philipsen (Alpecin).

De hecho, el propio Milan se ha quedado lejos del podio al lanzar demasiado pronto su ataque, séptimo finalmente cuando acostumbra a pelear por este tipo de jornadas. Han sido el belga Arnaud De Lie (Lotto Intermarché) y el propio Philipsen los que han completado el podio junto al joven Andresen, de 23 años.

Esta tercera etapa de la 'Carrera de los dos mares', de 221 kilómetros entre Cortona (Toscana) y Magliano de'Marsi (Abruzos), ha presentado una jornada tranquila, sin dificultad y con un final anunciado y respetado para los velocistas. Los Milan, Magnier, Philipsen o incluso Wout Van Aert aspiraban a la gran pelea en los metros finales con una ligera subida durante los últimos 15 km hasta la recta final (aproximadamente un 3 %).

Solo ha habido una escapada en toda la etapa. Y ha sido para la clasificación por la montaña. Ha repetido el madrileño Diego Pablo Sevilla (Polti VisitMalta), que desde el inicio ha saltado en solitario por las carreteras toscanas y ha llegado a tener hasta casi 6 minutos de rédito con 150 kilómetros por delante. La fuga de Sevilla ha durado 95 km. A falta de 127 km, ha sido neutralizado por el grupo.