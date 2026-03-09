Lehenengo etapa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Gannak bere legea ezarri eta Tirreno-Adriatico lasterketaren erlojupekoa irabazi du berriro

Italiarra da Lido Di Camaioren hasi eta bukatzen den 11,5 kilometroko ibilbidearen erregea, Tirreno eta Adriatiko itsasoen arteko lasterketaren hasierako lau erlojupeko (2022, 2023, 2025 eta 2026) irabazi baititu.

Filippo-Ganna-Tirreno-Adriatico-2026

Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) italiarra Tirrreno Adriatikoko erlojupekoan. Argazkia: EFE

author image

AGENTZIAK | EITB

Azken eguneratzea

Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) italiarrak bere legea ezarri du astelehen honetan Tirreno-Adriatico lasterketako lehen etapan, historiako azkarrena izan den erlojupekoan, 'Bi Itsasoen Lasterketa'ri hasiera emateko 56,86 kilometro orduko batez bestekoarekin. Dagoeneko txirrindulari italiarrak lau aldiz irabazi du hasierako erlojupekoa.

Italiarra da Lido Di Camaioren hasi eta bukatzen den 11,5 kilometroko ibilbidearen erregea. Lau erlojupeko (2022, 2023, 2025 eta 2026) irabazi ditu, Tirreno eta Adriatiko itsasoak lortzen dituen lasterketaren hasieran, eta bosgarren bat, zortzigarren etapan, 2020an.

12:08ko denbora egin du, Thymen Arensmanek (INEOS Grenadiers) baino 22 segundo azkarragoa, eta Maximilian Walscheidek (Lidl-trek) osatu du podiuma, 26 segundora.

Primoz Roglicek (BORA) eman dio hasiera bere denboraldiari, eta zazpigarren bukatu du, 31 segundora, aste amaieran Tirrreno-Adriatico hirugarren aldiz bereganartzeko itxaropenarekin. Isaac del Toro mexikarra hamargarren izan da liderrarengandik 36 segundora.

Alan Hatherly (Jayco) hegoafrikarra izan da aulki beroan denbora gehien eman duen txirrindularia, 12:38ko markarekin. Izan ere, Del Torok lehen sektorean sei segundotan hobetu du hegoafrikarraren denbora, baina azkenean atzetik bukatu du 12:44ko denborarekin.

Azken txirrindulariak helmugaratu arte, ez dituzte aurreko denborak gainditu.

Results powered by FirstCycling.com

Tirreno-Adriatico UCI World Tour Txirrindularitzako beste lasterketa batzuk Txirrindularitza

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X