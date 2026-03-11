París-Niza
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Juan Ayuso abandona la París-Niza por una caída, cuando era líder de la carrera

Juan Ayuso
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Juan Ayusok Paris-Niza utzi behar izan du, eroriko batengatik, lasterketako lider zebilela
author image

EITB

Última actualización

El ciclista del Lidl-Trek se ha ido al suelo a 47 kilómetros del final de la cuarta etapa, este miércoles, y se ha visto obligado a dejar la prueba, en la que era dueño del maillot amarillo. 

UCI World Tour París-Niza Ciclismo Otras competiciones de ciclismo

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X