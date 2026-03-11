Juan Ayuso abandona la París-Niza por una caída, cuando era líder de la carrera
El ciclista del Lidl-Trek se ha ido al suelo a 47 kilómetros del final de la cuarta etapa, este miércoles, y se ha visto obligado a dejar la prueba, en la que era dueño del maillot amarillo.
Andresen vuela en el esprint, en una Tirreno-Adriático que domina Del Toro
El joven danés, de 23 años, se ha erigido dominador en Magliano de'Marsi, por delante de otros grandes favoritos como el italiano Jonathan Milan o el belga Jasper Philipsen. De hecho, el propio Milan se ha quedado lejos del podio al lanzar demasiado pronto su ataque.
Jonas Vingegaard sale con dos culottes en la cuarta etapa de la París-Niza
Jonas Vingegaard ha salido con dos culottes a la cuarta etapa de la carrera. El danés vestía una xira, un maillot largo, una segunda xira, un segundo maillot y dos culottes.
Así han llegado a meta los tres primeros equipos de la contrarreloj por equipos de la París-Niza
El INEOS Grenadiers ha ganado la contrarreloj por equipos de la París-Niza. En esta tercera etapa, el Lidl-Trek ha quedado segundo y Decathlon tercero. En la general triunfa Juan Ayuso.
Ineos vuela en la contrarreloj por equipos, pero Juan Ayuso del Lidl Trek se pone líder
El botín se ha repartido tras una emocionante contrarreloj por escuadras en la que el valenciano ha tomado el mando en la general alejando en un puñado de segundos a sus rivales directos, como Jonas Vingegaard, quien se ha dejado 13 segundos.
Van der Poel gana el esprint, pero Del Toro se erige líder en la Tirreno Adriático
El final en alto de San Gimignano ha brindado un desenlace emocionante de esta segunda cita entre mares. El neerlandés ha doblegado por la mínima al mexicano y al italiano Giulio Pellizzari.
Último kilómetro de la segunda etapa de la París-Niza 2026
El alemán Max Kanter de XDS Astana Team ha ganado la segunda etapa de la París-Niza. Es la primera victoria en una karrera de UCI World Tour. Laurence Pithie (Red Bull – BORA) ha sido segundo y Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step), tercero.
El alemán Max Kanter se lleva el esprint en Montargis, Lamperti mantiene el liderato
En un esprint desordenado y competido, el alemán de Astana ha arrancado de lejos dentro de la recta de meta y ha sido capaz de mantener la cabeza hasta levantar los brazos como vencedor de etapa.
Ganna impone su ley y vuelve a reinar en la crono más rápida de la Tirreno Adriático
El italiano es el rey indiscutible del recorrido de 11,5 km con salida y llegada en Lido Di Camaiore, ya que es el ganador de cuatro contrarreloj (2022, 2023, 2025 y 2026) inaugurales entre los mares Tirreno y Adriático.
Luke Lamperti se impone en un ajustado sprint y se lleva la primera etapa de la París Niza 2026
Lamperti (EF Education EasyPost) se ha llevado la victoria en el esprint masivo que ha cerrado la primera etapa de la prueba francesa. Vito Brae (Lotto-Intermarché) y Orluis Aular (Movistar Team) han completado el podio de la jornada.