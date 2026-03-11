PARIS-NIZA
Jonas Vingegaard sale con dos culottes en la cuarta etapa de la París-Niza

18:00 - 20:00
Jonas Vingegaard
Euskaraz irakurri: Bi culotterekin atera da Jonas Vingegaard Paris-Nizako laugarren etapan
author image

EITB

Última actualización

Jonas Vingegaard ha salido con dos culottes a la cuarta etapa de la carrera. El danés vestía una xira, un maillot largo, una segunda xira, un segundo maillot y dos culottes.

Ciclismo París-Niza Jonas Vingegaard Otras competiciones de ciclismo

