El alemán Max Kanter (Astana) se ha impuesto al esprint en un alarde de potencia en la segunda etapa de la París Niza, disputada entre Épône y Montargis con un recorrido de 187 km, en la que ha mantenido el maillot amarillo el estadounidense Lamperti (EF Education).

En un esprint desordenado y competido, Max Kanter, excorredor del Movistar, ha arrancado de lejos dentro de la recta de meta y ha sido capaz de mantener la cabeza hasta levantar los brazos como vencedor de etapa con un tiempo de 4h.25.07, a una media de 42,3 km/hora, el tercer triunfo para el ciclista nacido en Cottbus hace 28 años.

La segunda plaza ha sido para el neozelandés Laurence Pithie (Red Bull Bora) y la tercera para el belga Jasper Stuyven (Soudal). En la quinta plaza ha cruzado la meta el líder, Luke Lamperti, quien ha mantenido el mando de la general.

De inicio, y después de intento en solitario del alemán Jasha Sutterlin, han abierto brecha el danés Casper Pedersen (Soudal) y los franceses del TotalEnergies Le Berre Y Vercher. Empresa utópica en un recorrido casi llano, con apenas 3 cotas de tercera y un tramo final que no querían desaprovechar los equipos de los velocistas para propiciar una llegada al esprint, tal vez la última opción.

Con 20 kilómetros a meta, una caída ha afectado a varios corredores, pero todos han podido volver a la carrera. Ya en fase de nervios ha atacado el neerlandés Daan Hoole (Decathlon), rodando escapado a un ritmo superior a los 52 km/hora, un gigante de casi 2 metros de estatura y 84 kilos que ha merecido una buena recompensa, pero que ha despertado del sueño con la meta a la vista, a menos de 600 metros de la última línea, cuando los lanzadores ya habían activado el protocolo de llegada.

La crono por equipos de este miércoles marcará el punto de inflexión de la ‘Carrera del Sol’, ya que aparecerán los favoritos.