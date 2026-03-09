PARIS-NIZA
Último kilómetro de la segunda etapa de la París-Niza 2026

MONTARGIS (France), 09/03/2026.- German Rider Max Kanter (C) of team XDS reacts as he crosses the finish line to win the second stage of the Paris-Nice cycling race, 187 km from Epone to Montargis, France, 09 March 2026. (Ciclismo, Francia) EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON
Imagen: EFE

Euskaraz irakurri: 2026ko Paris-Nizako bigarren etapako azken kilometroa
EITB

El alemán Max Kanter de XDS Astana Team ha ganado la segunda etapa de la París-Niza. Es la primera victoria en una karrera de UCI World Tour. Laurence Pithie (Red Bull – BORA) ha sido segundo y Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step), tercero.

