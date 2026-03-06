Cata Soto, Txileko erlojupeko txapelduna
Laborak Kutxako txirrindulariak erlojupeko hirugarren urrea poltsikoratu du Txileko Txapelketan (2022, 2025 eta 2026), eta urteko hirugarren garaipen sinatu du, joan den otsailean El Salvador Tourrean bi lasterketa irabazi ondoren.
Cata Sotok (LABORAL Kutxa-Euskadi) Txileko erlojupekoa irabazi du, Pichideguan jokatutako proban gailendu ostean. 20 kilometroko ibilbidean, txirrindulari txiletarrak denboraldiko hamargarren garaipena lortu du talde morearentzat 2026ko hasiera arrakastatsu honetan.
Sotok erlojupeko hirugarren urrea poltsikoratu du Txileko Txapelketan (2022, 2025 eta 2026), eta urteko hirugarren garaipen sinatu du, joan den otsailean El Salvador Tourrean bi saio irabazi ondoren.
Gaurkoarekin, LABORAL Kutxa-Euskadi taldea aurten sari gehien lortu dituen taldea da, hamar garaipenekin, FDJ United Suez (8) eta UAE-ADQ (6) taldeen aurretik.
2026eko Paris-Niza, zuzenean, EITBn, igandetik aurrera
Course au Soleil (Eguzkiaren Lasterketa) Acheresetik, lasterketa lehen aldiz hartuko duen hiritik, abiatuko da eta astebete geroago iritsiko da Nizara. Lasterketa zuzenean jarraitu ahal izango da ETB1en eta kirolakeitb.eusen 15:30etik aurrera.
Ivan Cobok bere palmaresa estreinatu du Dodekanesoko Sari Nagusian
Bere lehen garaipen profesionala da, baita denboraldiko estreinakoa ere Kern Pharma taldearentzat.
Laboral Kutxa-Euskadik hiru klasiko jokatuko ditu Belgikan, larunbatetik astelehenera bitartean
Euskal taldeak Naia Amondarain, Irati Aranguren, Idoia Eraso, Arianna Fidanza, Sara Fiorin eta Marjolein Van't Geloof txirrindulariak izango ditu lasterketetan. Probak dira Omloop Get Nieuswsblad, larunbatean, Omloop van het Hageland, igandean, eta Le Samyn Ladies, astelehenean.
Jonas Vingegaardek Paris-Niza lasterketan eginen du 2026ko debuta, osasuneko gorabeheren ondoren sasoiz dagoela
Lasterketa kirolakeitb.eus eta ETB1en bitartez zuzenean emanen da, eta martxoaren 8tik 15era lehiatuko da.
Isaac Del Torok irabazi du Arabiar Emirerri Batuetako Tourra
Txirrindulari mexikarrak larunbatean lortutako lidergoa mantendu du denboraldiko lehen garaipena lortzeko. Bestalde, Ivan Romeok irabazi du Andaluziako Itzulia, eta Juan Ayusok, Algarveko Itzulia.
Garaipena eta lidergoa Del Tororentzat UAE Tourreko seigarren etapan
Andaluziako Itzuliko 4. etapa ere korritu da, Tom Crabbe belgikarrak garaitu duena, eta Algarveko Itzuliko 4. etapa, berriz, Magnierrek irabazi du, eta Ayusok jarraitzen du lider.
Jonathan Milan nagusitu da berriro, eta Tiberik lider jarraitzen du UAE Tourreko bosgarren etaparen ostean
Laugarren etapa irabazi eta hurrengo egunean, Milanek besoak altxatu ditu berriro. Bestalde, Milan Fretin belgikarrak eskuratu du Andaluziako Itzuliko hirugarren etapa, eta Filippo Ganna nagusitu da erlojuaren kontrakoan Algarveko Itzuliko hirugarren etapan.
Jonathan Milan nagusitu da UAE Tourreko 4. etapan, eta Tiberik maillot gorriari eutsi dio
Amaiera agonikoan, tropelak eguneko ihesaldia helmugatik 200 metrora behera bota du, eta txirrindulari italiarrak bere potentzia izugarria inposatu du.
Tiberik Jebel Mobrah mendatean garaipena lortu du, eta lidergoa kendu dio Evenepoeli
Italiarra indartsuena izan da faboritoen artean, bakarrik helmugaratu baita World Tour lasterketa batean bere lehen garaipen erdietsiz. Gainera, maillot gorria jantzi du. Del Toro bigarren izan da; Evenepoelek, aldiz, denbora asko galdu du.