Hirugarren aldiz
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Cata Soto, Txileko erlojupeko txapelduna

Laborak Kutxako txirrindulariak erlojupeko hirugarren urrea poltsikoratu du Txileko Txapelketan (2022, 2025 eta 2026), eta urteko hirugarren garaipen sinatu du, joan den otsailean El Salvador Tourrean bi lasterketa irabazi ondoren.

Cata Soto
Cata Soto. Argazkia: @LABORALkTeam
author image

EITB

Azken eguneratzea

Cata Sotok (LABORAL Kutxa-Euskadi) Txileko erlojupekoa irabazi du, Pichideguan jokatutako proban gailendu ostean. 20 kilometroko ibilbidean, txirrindulari txiletarrak denboraldiko hamargarren garaipena lortu du talde morearentzat 2026ko hasiera arrakastatsu honetan.

Sotok erlojupeko hirugarren urrea poltsikoratu du Txileko Txapelketan (2022, 2025 eta 2026), eta urteko hirugarren garaipen sinatu du, joan den otsailean El Salvador Tourrean bi saio irabazi ondoren. 

Gaurkoarekin, LABORAL Kutxa-Euskadi taldea aurten sari gehien lortu dituen taldea da, hamar garaipenekin, FDJ United Suez (8) eta UAE-ADQ (6) taldeen aurretik. 

Txirrindularitza Txirrindularitzako beste lasterketa batzuk

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X