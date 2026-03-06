Cata Soto, campeona de Chile de contrarreloj

Cata Soto (LABORAL Kutxa-Euskadi) se ha proclamado campeona de Chile de contrarreloj tras imponerse este viernes en la prueba disputada en la Municipalidad de Pichidegua. Con esta victoria sobre un trazado de 20 kilómetros, la ciclista chilena suma el décimo triunfo de la temporada para la formación morada en este exitoso arranque de 2026.

Soto logra así su tercer entorchado estatal en la especialidad (2022, 2025 y 2026) y firma su tercera victoria personal del año, tras el doblete de etapas conseguido en el Tour El Salvador el pasado mes de febrero. La ciclista chilena ha marcado un tiempo de 29:26, aventajando en dos minutos a sus rivales.

Con este resultado, el LABORAL Kutxa-Euskadi se consolida como el equipo más laureado en lo que va de año con diez victorias, por delante del FDJ United Suez (8) y el UAE-ADQ (6).