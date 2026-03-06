Cata Soto, campeona de Chile de contrarreloj
Cata Soto (LABORAL Kutxa-Euskadi) se ha proclamado campeona de Chile de contrarreloj tras imponerse este viernes en la prueba disputada en la Municipalidad de Pichidegua. Con esta victoria sobre un trazado de 20 kilómetros, la ciclista chilena suma el décimo triunfo de la temporada para la formación morada en este exitoso arranque de 2026.
Soto logra así su tercer entorchado estatal en la especialidad (2022, 2025 y 2026) y firma su tercera victoria personal del año, tras el doblete de etapas conseguido en el Tour El Salvador el pasado mes de febrero. La ciclista chilena ha marcado un tiempo de 29:26, aventajando en dos minutos a sus rivales.
Con este resultado, el LABORAL Kutxa-Euskadi se consolida como el equipo más laureado en lo que va de año con diez victorias, por delante del FDJ United Suez (8) y el UAE-ADQ (6).
Te puede interesar
EITB ofrece la París-Niza 2026, en directo, desde este domingo, 8 de marzo
La Course au Soleil (la Carrera al Sol) partirá desde Achères, ciudad que acogerá la carrera por primera vez, y llegará a Niza una semana después. La carrera podrá seguirse en directo en ETB1 y kirolakeitb.eus a partir de las 15:30 horas.
Iván Cobo estrena su palmarés en el G.P Región del Dodecaneso
Es su primera victoria profesional y también el estreno en la temporada para el equipo Kern Pharma.
El Laboral Kutxa-Euskadi disputa tres clásicas en Bélgica entre el sábado y el lunes
El equipo vasco va a competir con Naia Amondarain, Irati Aranguren, Idoia Eraso, Arianna Fidanza, Sara Fiorin y Marjolein Van't Geloof. Las carreras son la Omloop Het Nieuwsblad, el sábado, la Omloop van het Hageland, el domingo, y Le Samyn Ladies, el lunes.
Jonas Vingegaard debutará en 2026 en la París-Niza, tras recuperarse de una caída y una enfermedad
La carrera, que será emitida por kirolakeitb.eus y por ETB1, se disputará del 8 al 15 de marzo.
Isaac Del Toro gana el Tour de los Emiratos Árabes Unidos
El ciclista mexicano ha conservado el liderato alcanzado el sábado para sumar su primer triunfo de la temporada. Por otro lado, Iván Romeo ha ganado la Vuelta a Andalucía, y Juan Ayuso la Vuelta al Algarve.
Victoria y liderato para Del Toro en la sexta etapa del UAE Tour
También se han disputado la 4ª etapa de la Vuelta a Andalucía con triunfo para el belga Tom Crabbe y la 4ª etapa del Tour del Algarve, con victoria para Magnier y Ayuso de líder.
Jonathan Milan vuelve a imponerse y Tiberi sigue líder tras la quinta etapa del UAE Tour
Un día después de ganar, también al esprint la cuarta etapa, Milan ha vuelto a levantar los brazos de campeón para sellar su segundo triunfo consecutivo en la ronda emiratí. Por su parte, el belga Milan Fretin se ha impuesto en la tercera etapa de la Vuelta a Andalucía y Filippo Ganna ha vuelto a demostrar su poderío contra el crono en la tercera etapa de la Vuelta al Algarve.
Jonathan Milan reaparece en la cuarta etapa del UAE Tour, y Tiberi mantiene el maillot rojo
En un final agónico, la fuga de la jornada ha cedido a tan solo 200 metros de la última línea, donde ha irrumpido el italiano para imponer su descomunal potencia final.
Tiberi estrena la cima de Jebel Mobrah y arrebata el liderato a Evenepoel
El italiano ha sido el más fuerte entre los favoritos, logrando en solitario una victoria que le ha permitido estrenarse en una carrera World Tour y enfundarse el maillot rojo. Del Toro ha sido segundo; Evenepoel, por elcontrario, se ha hundido.