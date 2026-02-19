UAE Tourra
Jonathan Milan nagusitu da Fujairaheko helmugan, eta Tiberik maillot gorriari eutsi dio

Amaiera agonikoan, tropelak eguneko ihesaldia helmugatik 200 metrora behera bota du, eta txirrindulari italiarrak bere potentzia izugarria inposatu du.

Jonathan-Milan-Lidl-Trek
Jonathan Milan italiarra (Lidl Trek). Artxiboko argazkia: Europa Press
AGENTZIAK | EITB

Azken eguneratzea

Jonathan Milan (Lidl Trek) italiarrak irabazi du Fujairahn hasi eta amaitu den UAE Tourreko laugarren etapa, 182 kilometroko ibilbidea izan duena. Matteo anaiak hirugarren postua lortu du, eta Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) herrikideak lidertzaren elastiko gorriari eutsi dio.

Amaiera agonikoan, tropelak eguneko ihesaldia helmugako marratik 200 metrora harrapatu du, eta tartean sartu da Milan (Tomezzo, 25 urte), bere potentzia izugarria inposatzeko. Ethan Vernon (NSN) eta Matteo Milan anaia txikia (Groupama) gainditu ditu irabazleak, denak 4:03:06ko denborarekin, batez beste 44,8 kilometroko abiaduran bete den jardunaldian.

Sailkapen nagusian aldaketarik ez da. Antonio Tiberik lider jarraitzen du, 21 segundora Isaac del Toro, minutu batera Harold Tejada kolonbiarra (Astana), Evenepoel hamaikagarren da 1: 44ra, eta 23. postuan lehen euskal txirrindularia, Markel Beloki gasteiztarra, 3:30era.

Ivan Romeok bigarren etapa irabazi du Andaluzian, eta lider berria da

Bestalde, Ivan Romeo Movistar taldeko txirrindulariak irabazi du ostegun honetan Andaluziako itzuliaren 72. edizioko bigarren etapa, 138 kilometrokoa, Torrox (Malaga) eta Otura (Granada) artean.

Duela 22 urte Valladoliden jaiotako Espainiako txapeldunak 3 ordu, 27 minutu eta 12 segundoko denbora egin du, eta 7 segundo atera dizkio helmugan Andreas Leknessund norvegiarrari (Uno-X Mobility).

