Jonathan Milan nagusitu da Fujairaheko helmugan, eta Tiberik maillot gorriari eutsi dio
Amaiera agonikoan, tropelak eguneko ihesaldia helmugatik 200 metrora behera bota du, eta txirrindulari italiarrak bere potentzia izugarria inposatu du.
Jonathan Milan (Lidl Trek) italiarrak irabazi du Fujairahn hasi eta amaitu den UAE Tourreko laugarren etapa, 182 kilometroko ibilbidea izan duena. Matteo anaiak hirugarren postua lortu du, eta Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) herrikideak lidertzaren elastiko gorriari eutsi dio.
Amaiera agonikoan, tropelak eguneko ihesaldia helmugako marratik 200 metrora harrapatu du, eta tartean sartu da Milan (Tomezzo, 25 urte), bere potentzia izugarria inposatzeko. Ethan Vernon (NSN) eta Matteo Milan anaia txikia (Groupama) gainditu ditu irabazleak, denak 4:03:06ko denborarekin, batez beste 44,8 kilometroko abiaduran bete den jardunaldian.
Sailkapen nagusian aldaketarik ez da. Antonio Tiberik lider jarraitzen du, 21 segundora Isaac del Toro, minutu batera Harold Tejada kolonbiarra (Astana), Evenepoel hamaikagarren da 1: 44ra, eta 23. postuan lehen euskal txirrindularia, Markel Beloki gasteiztarra, 3:30era.
Ivan Romeok bigarren etapa irabazi du Andaluzian, eta lider berria da
Bestalde, Ivan Romeo Movistar taldeko txirrindulariak irabazi du ostegun honetan Andaluziako itzuliaren 72. edizioko bigarren etapa, 138 kilometrokoa, Torrox (Malaga) eta Otura (Granada) artean.
Duela 22 urte Valladoliden jaiotako Espainiako txapeldunak 3 ordu, 27 minutu eta 12 segundoko denbora egin du, eta 7 segundo atera dizkio helmugan Andreas Leknessund norvegiarrari (Uno-X Mobility).
Zure interesekoa izan daiteke
Tiberik Jebel Mobrah mendatean garaipena lortu du, eta lidergoa kendu dio Evenepoeli
Italiarra indartsuena izan da faboritoen artean, bakarrik helmugaratu baita World Tour lasterketa batean bere lehen garaipen erdietsiz. Gainera, maillot gorria jantzi du. Del Toro bigarren izan da; Evenepoelek, aldiz, denbora asko galdu du.
Euskaltel-Euskadi, Caja Rural-Seguros RGA eta Kern Pharma 2026ko Andaluziako Itzulian egonen dira asteazken honetatik aurrera
Lasterketaren 72. ekitaldia hurrengo igandean amaituko da, hilaren 22an, bost etapa jokatu ostean. Hiru euskal taldeez gain, antolatzaileek iragarri dute Jon Barrenetxea (Movistar) eta Alex Aranburu eta Jon Izagirre (Cofidis) txirrindulariek parte hartuko dutela.
Evenepoel nagusi izan da erlojupekoan, UAE Tourreko liderra da, eta Del Toro sailkapenean urrundu du
Ez da ezustekorako tarterik egon, eta Evenepoelek ziztuan egin du gizon azkarrentzako ibilbidean. Erlojupeko munduko txapeldun hirukoitza eta txapeldun olinpikoa ezin hobeto egokitu da ibilbide horretara.
Tim Wellens, jaun eta jabe olibondo artean
Flandiarrak, bere bosgarren parte-hartzean, Urrezko Oliba irabazi du Paraiso Interior klasikoan, Jaenen (Andaluzia). Bere ihesaldiak alferrikakoa egin ditu atzetik zetozen aurkarien saiakerak, tartean faboritoetako batena, Tom Pidcockena, bigarren sailkatu da eta.
Van Gilsen eroriko izugarria, Jaengo klasikoaren helmugako zuzengunean
Red Bull Bora taldeko txirrindulari belgikarrak erorikoa izan du helmugatik 50 metro eskasera. Jan Christen UAEko suitzarra lasterketatik kanporatu dute bere maniobragatik.
Tim Wellens flandiarrak Jaengo klasikoa irabazi du
UAE taldeko txirrindulariak helmugatik urrun jo du erasoa, hainbat lur-tarte gainditu ditu eta helmugako zuzengunera bakarrik iristeko gai izan da Jaenen lortutako lehen garaipena ospatzeko, bost saiakeraren ostean.
Jaen Paraiso Interior Klasikoaren V. edizioa astelehenean, Tom Pidcock faborito nagusi dela
Lasterketaren zati handi bat Ubeda inguruko olibadiak zeharkatzen dituzten bideetan zehar igarotzen da, 169 kilometroko ibilbidea eginda. Klasikoa EITBn jarraitu ahal izango da, zuzenean, 15:30etatik aurrera.
2026ko Proventzako Tourra, ibilbideak eta taldeak
Lasterketak hiru etapa ditu eta guztia 559,5 kilometro egin beharko ditu tropelak.
Txomin Juaristik lepauztaia hautsi du Valentziako Voltan izandako eroriko baten ondorioz
Txirrindulariari proba medikoak egin behar izan dizkiote Valentziako itzuliko lehen etapan izandako istripuaren ostean.