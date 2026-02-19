Tour UAE
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Jonathan Milan reaparece en la cuarta etapa con final en Fujairah, y Tiberi mantiene el maillot rojo

En un final agónico, la fuga de la jornada ha cedido a tan solo 200 metros de la última línea, donde ha irrumpido el italiano para imponer su descomunal potencia final.
Jonathan-Milan-Lidl-Trek
El italiano Jonathan Milan (Lidl Trek). Foto de archivo: Europa Press
Euskaraz irakurri: Jonathan Milan nagusitu da Fujairaheko helmugan 2026ko UAE Tourreko laugarren etapan, eta Tiberik elastiko gorriari eutsi dio
author image

AGENCIAS | EITB

Última actualización

El italiano Jonathan Milan (Lidl Trek) se ha impuesto en la cuarta etapa del Tour UAE disputada con salida y llegada en Fujairah, con un recorrido de 182 km, en la que su hermano Matteo ha logrado la tercera plaza y su compatriota Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) mantenido el jersey rojo de líder.

En un final agónico, la fuga de la jornada ha cedido a tan solo 200 metros de la última línea, donde ha irrumpido Milan (Tomezzo, 25 años) para imponer su descomunal potencia final. Ha superado al británico Ethan Vernon (NSN) y a su hermano menor Matteo Milan (Groupama), todos con un tiempo de 4h:03:06, en una jornada que se ha cerrado a 44,8 km/hora.

Sin cambios en la general. Sigue de líder Antonio Tiberi, a 21 segundos Isaac del Toro, a 1 minuto el colombiano Harold Tejada (Astana), Evenepoel es undécimo a 1:44 minutos, y en el puesto 23 aparece el primer vasco, el vitoriano Markel Beloki (EF Education), a 3:30 minutos.

Results powered by FirstCycling.com

Iván Romeo gana la segunda etapa en Andalucía, y es el nuevo líder

Por otro lado, el vallisoletano Iván Romeo, del Movistar, ha ganado este jueves la segunda etapa de la 72ª edición de la Vuelta Ciclista Andalucía-Ruta del Sol, de 138 kilómetros entre Torrox (Málaga) y Otura (Granada), un triunfo que le ha valido, además, para convertirse en el nuevo líder de la clasificación general.

El campeón de España, nacido hace 22 años en Pucela, hizo un tiempo de 3 horas, 27 minutos y 12 segundos, y ha aventajado en 7 segundos en la línea de meta al noruego Andreas Leknessund, del Uno-X Mobility.

Results powered by FirstCycling.com

Tiberi estrena la cima de Jebel Mobrah y arrebata el liderato a Evenepoel en el Tour UAE 2026
Remco Evenepoel domina la contrarreloj, es líder del Tour UAE y aleja a Del Toro
UCI World Tour Otras competiciones de ciclismo Ciclismo

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X