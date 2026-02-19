Jonathan Milan reaparece en la cuarta etapa con final en Fujairah, y Tiberi mantiene el maillot rojo
El italiano Jonathan Milan (Lidl Trek) se ha impuesto en la cuarta etapa del Tour UAE disputada con salida y llegada en Fujairah, con un recorrido de 182 km, en la que su hermano Matteo ha logrado la tercera plaza y su compatriota Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) mantenido el jersey rojo de líder.
En un final agónico, la fuga de la jornada ha cedido a tan solo 200 metros de la última línea, donde ha irrumpido Milan (Tomezzo, 25 años) para imponer su descomunal potencia final. Ha superado al británico Ethan Vernon (NSN) y a su hermano menor Matteo Milan (Groupama), todos con un tiempo de 4h:03:06, en una jornada que se ha cerrado a 44,8 km/hora.
Sin cambios en la general. Sigue de líder Antonio Tiberi, a 21 segundos Isaac del Toro, a 1 minuto el colombiano Harold Tejada (Astana), Evenepoel es undécimo a 1:44 minutos, y en el puesto 23 aparece el primer vasco, el vitoriano Markel Beloki (EF Education), a 3:30 minutos.
Iván Romeo gana la segunda etapa en Andalucía, y es el nuevo líder
Por otro lado, el vallisoletano Iván Romeo, del Movistar, ha ganado este jueves la segunda etapa de la 72ª edición de la Vuelta Ciclista Andalucía-Ruta del Sol, de 138 kilómetros entre Torrox (Málaga) y Otura (Granada), un triunfo que le ha valido, además, para convertirse en el nuevo líder de la clasificación general.
El campeón de España, nacido hace 22 años en Pucela, hizo un tiempo de 3 horas, 27 minutos y 12 segundos, y ha aventajado en 7 segundos en la línea de meta al noruego Andreas Leknessund, del Uno-X Mobility.
Te puede interesar
Tiberi estrena la cima de Jebel Mobrah y arrebata el liderato a Evenepoel
El italiano ha sido el más fuerte entre los favoritos, logrando en solitario una victoria que le ha permitido estrenarse en una carrera World Tour y enfundarse el maillot rojo. Del Toro ha sido segundo; Evenepoel, por elcontrario, se ha hundido.
Euskaltel-Euskadi, Caja Rural-Seguros RGA y Kern Pharma estarán, desde el miércoles, en la Vuelta a Andalucía de 2026
La 72ª edición de la carrera finaliza el próximo domingo, día 22, después de la disputa de cinco etapas. Además de los tres equipos vascos, la organización ha anunciado la presencia de Jon Barrenetxea (Movistar) y Alex Aranburu y Jon Izagirre (Cofidis).
Evenepoel domina la contrarreloj, es líder y aleja a Del Toro
No ha habido margen para la sorpresa y Evenepoel ha hecho volar el arcoíris en un recorrido de fuerza, para hombres rápidos, que se ha adaptado al triple campeón mundial de contrarreloj y actual campeón olímpico.
Exhibición de Tim Wellens en los olivos de Jaén
El flamenco, en su quinta participación, ha ganado la Oliva de Oro en la clásica Jaén Paraíso Interior. Su escapada ha hecho inútiles los intentos de los rivales que le perseguían, entre ellos uno de los favoritos, Tom Pidcock, segundo clasificado.
Escalofriante caída de Van Gils en la recta de meta de la Clásica Jaén Paraíso Interior
El corredor belga del Red Bull Bora ha sufrido una aparatosa caída a escasos 50 metros de la línea de meta. El suizo del UAE Jan Christen ha sido descalificado por su maniobra.
El belga Tim Wellens se corona en la Clásica de Jaén Paraíso Interior con la Aceituna de Oro
El corredor del equipo UAE ha atacado lejos de meta, ha superado varios tramos de tierra y ha sido capaz de presentarse en la recta de meta con tiempo para celebrar su primer triunfo en Jaén tras de cinco intentos.
La V edición de la Clásica Jaén Paraíso Interior se disputa el lunes con Tom Pidcock como gran favorito
La prueba, que trascurre en gran parte por caminos flanqueados por los olivares que circunda Úbeda con un recorrido total de 169 km, se podrá seguir en directo en EITB desde las 15:30 horas.
Tour de la Provenza 2026, perfiles y equipos
La carrera consta de tres etapas y el pelotón deberá recorrer 559,5 kilómetros.
Txomin Juaristi sufre una fractura de clavícula tras una caída en la Volta a la Comunitat Valenciana
El ciclista ha tenido que someterse a pruebas médicas tras el accidente ocurrido en la primera etapa de la ronda valenciana.