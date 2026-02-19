El italiano Jonathan Milan (Lidl Trek) se ha impuesto en la cuarta etapa del Tour UAE disputada con salida y llegada en Fujairah, con un recorrido de 182 km, en la que su hermano Matteo ha logrado la tercera plaza y su compatriota Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) mantenido el jersey rojo de líder.

En un final agónico, la fuga de la jornada ha cedido a tan solo 200 metros de la última línea, donde ha irrumpido Milan (Tomezzo, 25 años) para imponer su descomunal potencia final. Ha superado al británico Ethan Vernon (NSN) y a su hermano menor Matteo Milan (Groupama), todos con un tiempo de 4h:03:06, en una jornada que se ha cerrado a 44,8 km/hora.

Sin cambios en la general. Sigue de líder Antonio Tiberi, a 21 segundos Isaac del Toro, a 1 minuto el colombiano Harold Tejada (Astana), Evenepoel es undécimo a 1:44 minutos, y en el puesto 23 aparece el primer vasco, el vitoriano Markel Beloki (EF Education), a 3:30 minutos.