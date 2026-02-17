UAE Tourra
Evenepoel nagusi izan da erlojupekoan, UAE Tourreko liderra da, eta Del Toro sailkapenean urrundu du

Ez da ezustekorako tarterik egon, eta Evenepoelek ziztuan egin du gizon azkarrentzako ibilbidean. Erlojupeko munduko txapeldun hirukoitza eta txapeldun olinpikoa ezin hobeto egokitu da ibilbide horretara.

Remco-Evenepoel-Bora

Remco Evenepoel, Valentziako Itzulian. Artxiboko argazkia: EFE

AGENTZIAK | EITB

Azken eguneratzea

Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) belgikarrak erlojupeko munduko txapeldunak bere legea ezarri du Hudayriyat uhartean hasi eta bukatu den 12,2 kilometroko erlojupeko lasterketa.

Ez da ezustekorako tarterik egon, eta txapeldun olinpikoak ziztuan egin du gizon azkarrentzako ibilbidean. Belgikarra ezin hobeto egokitu da ibilbide horretara.

26 urteko Aalsteko txirrindulariak 13:06 minutuko denbora egin du (56,092 km/h); Joshua Tarling (Ineos Grenadiers) 6 segundora sailkatu da, eta 12 segundora, Remi Cavagna (Groupama-FDJ United).

Lehen liderra, eta faborito nagusietako bat, Isaac del Toro mexikarra, onenetatik urrun ibili da, eta 27. postuan bukatu du, Evenepoel 42 segundora zuela.

"Nahiago izango nukeen segundo batzuk gehiago irabaztea, baina espero nuena baino gehixeago da", adierazi du munduko erlojupeko txapeldunak. "Hain erlojupeko motzean, 20 segundoko aldea espero nuen, beraz, 30 edo 40 segundokoa konforme egoteko modukoa da. Horrek sasoi onean nagoela erakusten du". "Azkar joateko zirkuitu egokia zen, garaipenarekin oso pozik nago, erlojupeko biribila egin dut", nabarmendu du.

Erlojupekoren sailkapena

UCI World Tour Txirrindularitzako beste lasterketa batzuk Txirrindularitza UAE Tourra Remco Evenepoel

