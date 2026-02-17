Evenepoel nagusi izan da erlojupekoan, UAE Tourreko liderra da, eta Del Toro sailkapenean urrundu du
Ez da ezustekorako tarterik egon, eta Evenepoelek ziztuan egin du gizon azkarrentzako ibilbidean. Erlojupeko munduko txapeldun hirukoitza eta txapeldun olinpikoa ezin hobeto egokitu da ibilbide horretara.
Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) belgikarrak erlojupeko munduko txapeldunak bere legea ezarri du Hudayriyat uhartean hasi eta bukatu den 12,2 kilometroko erlojupeko lasterketa.
26 urteko Aalsteko txirrindulariak 13:06 minutuko denbora egin du (56,092 km/h); Joshua Tarling (Ineos Grenadiers) 6 segundora sailkatu da, eta 12 segundora, Remi Cavagna (Groupama-FDJ United).
Lehen liderra, eta faborito nagusietako bat, Isaac del Toro mexikarra, onenetatik urrun ibili da, eta 27. postuan bukatu du, Evenepoel 42 segundora zuela.
"Nahiago izango nukeen segundo batzuk gehiago irabaztea, baina espero nuena baino gehixeago da", adierazi du munduko erlojupeko txapeldunak. "Hain erlojupeko motzean, 20 segundoko aldea espero nuen, beraz, 30 edo 40 segundokoa konforme egoteko modukoa da. Horrek sasoi onean nagoela erakusten du". "Azkar joateko zirkuitu egokia zen, garaipenarekin oso pozik nago, erlojupeko biribila egin dut", nabarmendu du.
Tim Wellens, jaun eta jabe olibondo artean
Flandiarrak, bere bosgarren parte-hartzean, Urrezko Oliba irabazi du Paraiso Interior klasikoan, Jaenen (Andaluzia). Bere ihesaldiak alferrikakoa egin ditu atzetik zetozen aurkarien saiakerak, tartean faboritoetako batena, Tom Pidcockena, bigarren sailkatu da eta.
Van Gilsen eroriko izugarria, Jaengo klasikoaren helmugako zuzengunean
Red Bull Bora taldeko txirrindulari belgikarrak erorikoa izan du helmugatik 50 metro eskasera. Jan Christen UAEko suitzarra lasterketatik kanporatu dute bere maniobragatik.
Tim Wellens flandiarrak Jaengo klasikoa irabazi du
UAE taldeko txirrindulariak helmugatik urrun jo du erasoa, hainbat lur-tarte gainditu ditu eta helmugako zuzengunera bakarrik iristeko gai izan da Jaenen lortutako lehen garaipena ospatzeko, bost saiakeraren ostean.
Jaen Paraiso Interior Klasikoaren V. edizioa astelehenean, Tom Pidcock faborito nagusi dela
Lasterketaren zati handi bat Ubeda inguruko olibadiak zeharkatzen dituzten bideetan zehar igarotzen da, 169 kilometroko ibilbidea eginda. Klasikoa EITBn jarraitu ahal izango da, zuzenean, 15:30etatik aurrera.
2026ko Proventzako Tourra, ibilbideak eta taldeak
Lasterketak hiru etapa ditu eta guztia 559,5 kilometro egin beharko ditu tropelak.
Txomin Juaristik lepauztaia hautsi du Valentziako Voltan izandako eroriko baten ondorioz
Txirrindulariari proba medikoak egin behar izan dizkiote Valentziako itzuliko lehen etapan izandako istripuaren ostean.
Arianna Fidanzak Pionera Race lasterketa irabazi du, eta Laboral Kutxa-Euskadik 9 garaipen daramatza 2026an
Txirrindulari italiarrak Laura Asencio (Ma Petite Entreprise) eta Oda Ane Gissinger (Hitec) menderatu ditu esprintean, eta ordena horretan helmugaratu dira, bigarren eta hirugarren bukatzeko. Horrenbestez, euskal taldeak 9 garaipen eskuratu ditu jada denboraldi honetan.
Van der Poelek historia egin du munduko ziklo-kros txapelketa zortzigarrenez irabazita
Cristiano Ronaldoren "siiiiiiii" ospetsua oihukatuz sartu da lehen postuan helmugan, zirkuituari eman beharreko 8 itzuliak osatzeko 1:00.25eko denbora eginda.
Caja Rural-Seguros RGAk 2026ko Auvernia-Rodano-Alpeetako Tourrean parte hartuko du
Dauphine Kriteriumen izen berria da. Lasterketa ekainaren 7tik 14ra bitartean jokatuko dute.