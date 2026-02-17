Euskaltel-Euskadi, Caja Rural-Seguros RGA eta Kern Pharma, asteazken honetatik aurrera, 2026ko Andaluziako Itzulian egonen dira
Lasterketaren 72. ekitaldia hurrengo igandean amaituko da, hilaren 22an, bost etapa jokatu ostean. Hiru euskal taldeez gain,antolatzaileek Jon Barrenetxea (Movistar) eta Alex Aranburu eta Jon Izagirre (Cofidis) txirrindularien parte-hartzea iragarri dute.
Euskaltel-Euskadi, Caja Rural-Seguros RGA eta Kern Pharma taldeek, asteazken honetatik aurrera, 2026ko Andaluziako Itzulian parte hartuko dute; hori asteazken honetan hasiko da, otsailaren 18an, eta hurrengo igandean amaituko da, 22an. Hiru euskal taldeez gain, 72. ekitaldian Jon Barrenetxea (Movistar) eta Alex Aranburu eta Jon Izagirre (Cofidis) World Tour mailako txirrindulariak ere egonen dira.
Zehazki, Euskaltel-Euskadik Jon Agirre, Gotzon Martin, Iker Mintegi, Danny van der Tuuk, Gari Ugarte, Jokin Murguialday eta Nicolas Alustiza eramanen ditu Andaluziara.
Caja Rural-Seguros RGAk berriz, Joan Bou, Sergi Darder, Fernando Gaviria, Javier Ibañez, Ellande Larronde, Joel Nicolau eta Jose Felix Parra eramanen ditu.
Kern Pharmak Marc Vrustenga, Pablo Carrascosa, Nil Gimeno, Iker Gomez, Jorge Gutierrez, Unai Iribar eta Jose Maria Martin aukeratu ditu.
Zure interesekoa izan daiteke
Evenepoel nagusi izan da erlojupekoan, UAE Tourreko liderra da, eta Del Toro sailkapenean urrundu du
Ez da ezustekorako tarterik egon, eta Evenepoelek ziztuan egin du gizon azkarrentzako ibilbidean. Erlojupeko munduko txapeldun hirukoitza eta txapeldun olinpikoa ezin hobeto egokitu da ibilbide horretara.
Tim Wellens, jaun eta jabe olibondo artean
Flandiarrak, bere bosgarren parte-hartzean, Urrezko Oliba irabazi du Paraiso Interior klasikoan, Jaenen (Andaluzia). Bere ihesaldiak alferrikakoa egin ditu atzetik zetozen aurkarien saiakerak, tartean faboritoetako batena, Tom Pidcockena, bigarren sailkatu da eta.
Van Gilsen eroriko izugarria, Jaengo klasikoaren helmugako zuzengunean
Red Bull Bora taldeko txirrindulari belgikarrak erorikoa izan du helmugatik 50 metro eskasera. Jan Christen UAEko suitzarra lasterketatik kanporatu dute bere maniobragatik.
Tim Wellens flandiarrak Jaengo klasikoa irabazi du
UAE taldeko txirrindulariak helmugatik urrun jo du erasoa, hainbat lur-tarte gainditu ditu eta helmugako zuzengunera bakarrik iristeko gai izan da Jaenen lortutako lehen garaipena ospatzeko, bost saiakeraren ostean.
Jaen Paraiso Interior Klasikoaren V. edizioa astelehenean, Tom Pidcock faborito nagusi dela
Lasterketaren zati handi bat Ubeda inguruko olibadiak zeharkatzen dituzten bideetan zehar igarotzen da, 169 kilometroko ibilbidea eginda. Klasikoa EITBn jarraitu ahal izango da, zuzenean, 15:30etatik aurrera.
2026ko Proventzako Tourra, ibilbideak eta taldeak
Lasterketak hiru etapa ditu eta guztia 559,5 kilometro egin beharko ditu tropelak.
Txomin Juaristik lepauztaia hautsi du Valentziako Voltan izandako eroriko baten ondorioz
Txirrindulariari proba medikoak egin behar izan dizkiote Valentziako itzuliko lehen etapan izandako istripuaren ostean.
Arianna Fidanzak Pionera Race lasterketa irabazi du, eta Laboral Kutxa-Euskadik 9 garaipen daramatza 2026an
Txirrindulari italiarrak Laura Asencio (Ma Petite Entreprise) eta Oda Ane Gissinger (Hitec) menderatu ditu esprintean, eta ordena horretan helmugaratu dira, bigarren eta hirugarren bukatzeko. Horrenbestez, euskal taldeak 9 garaipen eskuratu ditu jada denboraldi honetan.
Van der Poelek historia egin du munduko ziklo-kros txapelketa zortzigarrenez irabazita
Cristiano Ronaldoren "siiiiiiii" ospetsua oihukatuz sartu da lehen postuan helmugan, zirkuituari eman beharreko 8 itzuliak osatzeko 1:00.25eko denbora eginda.