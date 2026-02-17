ANDALUZIAKO ITZULIA
Euskaltel-Euskadi, Caja Rural-Seguros RGA eta Kern Pharma, asteazken honetatik aurrera, 2026ko Andaluziako Itzulian egonen dira

Lasterketaren 72. ekitaldia hurrengo igandean amaituko da, hilaren 22an, bost etapa jokatu ostean. Hiru euskal taldeez gain,antolatzaileek Jon Barrenetxea (Movistar) eta Alex Aranburu eta Jon Izagirre (Cofidis) txirrindularien parte-hartzea iragarri dute.

Euskaltel-Euskadiko txirrindulari batzuk. Argazkia: Euskaltel-Euskadi.

author image

E. I. I. | EITB

Azken eguneratzea

Euskaltel-Euskadi, Caja Rural-Seguros RGA eta Kern Pharma taldeek, asteazken honetatik aurrera, 2026ko Andaluziako Itzulian parte hartuko dute; hori asteazken honetan hasiko da, otsailaren 18an, eta hurrengo igandean amaituko da, 22an. Hiru euskal taldeez gain, 72. ekitaldian Jon Barrenetxea (Movistar) eta Alex Aranburu eta Jon Izagirre (Cofidis) World Tour mailako txirrindulariak ere egonen dira.

Zehazki, Euskaltel-Euskadik Jon Agirre, Gotzon Martin, Iker Mintegi, Danny van der Tuuk, Gari Ugarte, Jokin Murguialday eta Nicolas Alustiza eramanen ditu Andaluziara.

Caja Rural-Seguros RGAk berriz, Joan Bou, Sergi Darder, Fernando Gaviria, Javier Ibañez, Ellande Larronde, Joel Nicolau eta Jose Felix Parra eramanen ditu.

Kern Pharmak Marc Vrustenga, Pablo Carrascosa, Nil Gimeno, Iker Gomez, Jorge Gutierrez, Unai Iribar eta Jose Maria Martin aukeratu ditu.

Txirrindularitza Euskadi Fundazioa Andaluziako Itzulia Txirrindularitzako beste lasterketa batzuk

