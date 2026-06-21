ANDORRAKO KLASIKOA
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Tom Pidcock esprintean nagusitu zaio Carlos Veronari Andorrako Klasikoan

Iragarkia
Ton Pidcock Andorran garaile
18:00 - 20:00
Tom Pidcock esprintean gailendu zaio Carlos Veronari Andorrako Klasikoan.
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KIROLAK EITB

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Tom Pidcock (Pinarello Q36.5) britainiarrak irabazi du Andorrako Klasikoaren bigarren edizioa, esprintean Carlos Verona (Lidl-Trek) garaituta, eta Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike) estatubatuarra izan da hirugarren. Leedsko txirrindulariak 14. garaipen profesionala lortu du horrela, eta Mattias Skjelmose daniarraren lekukoa hartu du podiumeko maila gorenean. Ibilbidearen gogortasuna eta beroa nabarmendu dira gaurkoan Andorran.

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