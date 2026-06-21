Tom Pidcock esprintean nagusitu zaio Carlos Veronari Andorrako Klasikoan
Tom Pidcock (Pinarello Q36.5) britainiarrak irabazi du Andorrako Klasikoaren bigarren edizioa, esprintean Carlos Verona (Lidl-Trek) garaituta, eta Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike) estatubatuarra izan da hirugarren. Leedsko txirrindulariak 14. garaipen profesionala lortu du horrela, eta Mattias Skjelmose daniarraren lekukoa hartu du podiumeko maila gorenean. Ibilbidearen gogortasuna eta beroa nabarmendu dira gaurkoan Andorran.
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Pogacarrek eta Reusserrek irabazi dute Suitzako Tourra
Esloveniarrak eta suitzarrak lasterketaren azken etapara iristeko erabili duten lidergoa defendatzen jakin dute podiumaren gorenera igotzeko.
Philipsenek Belgikako Itzuliko garaipena kendu dio Aranbururi azken esprintean
Alex Aranburuk eskura izan du Belgikako Itzuliko garaipena, baina azken etapan Jasper Philipsen belgikarrak lidergoa kendu dio. Alpecin taldeko txirrindulariak esprintean irabazi du Hoeilaarten, eta, horri esker, sailkapen nagusia ere bereganatu du.
Ibon Ruiz eta Ion Izagirre podiumera igo dira Okzitanian
Euskal txirrindulariak bigarren eta hirugarren postuan sailkatu dira, hurrenez hurren, Davide Piganzoli italiarrak irabazitako lasterketan.
Alex Aranburuk lidergoari eutsi dio Belgikako Itzulian
Olav Kooijek Begijnendijk-Betekom eta Aarschot garaitu ditu lasterketaren laugarren etapan.
Pogacarrek lehen postua sendotu du; Reusserrek, berriz, Longo Borghiniri kendu dio
Esloveniarrak Mathieu van der Poel (Alpecin) gainditu du Suitzako Tourreko azken-aurreko etapako erlojupekoan, eta Marlen Reusser suitzarrak (Movistar) 9 segundoko aldea atera dio sailkapen nagusian liderra zen Elisa Longo Borghini (UAE) italiarrari.
Imanol Arizmendi eta Jone Elgorriaga garaile Quebrantahuesos lasterketan
Proban txirrindulari profesional ohiek ere parte hartu dute, eta, besteak beste, Miguel Indurain, Haimar Zubeldia, Samu Sanchez eta Luis Leon Sanchez izan dira horien artean.
Alex Aranburu Belgikako Tourrean lider jarri da hirugarren etapa irabazita
Txirrindulari gipuzkoarrak Lewis Askey gainditu du hirugarren etaparen azken esprintean, eta lider jarri da.
Jhonatan Narvaezek eta Zoe Backstedtek irabazi dute hirugarren etapa Suitzan
Sailkapen orokorrean ez da aldaketarik egon, ez ginezkoetan, ez emakumezkoetan, eta Tadej Pogacarrek eta Elisa Longok jarraitzen dute lider.
Romain Gregoirek eta Elisa Longok irabazi dute Locarnon hasi eta amaitu den bigarren etapa
Romain Gregoire (Groupama) txirrindulari frantziarrak Tadej Pogacarren azken erasoari eutsi dio, eta irabazi egin du eguneko ihesaldian izan ondoren. Emakumezkoetan, Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) txirrindulari italiarrak eman du faboritoen artean lehen kolpea.