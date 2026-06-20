Ibon Ruiz eta Ion Izagirre podiumera igo dira Okzitanian
Euskal txirrindulariak bigarren eta hirugarren postuan sailkatu dira, hurrenez hurren, Davide Piganzoli italiarrak irabazitako lasterketan.
Ibon Ruiz (Kern Pharma) gasteiztarrak eta Ion Izagirre (Cofidis) gipuzkoarrak bigarren eta hirugarren postuan amaitu dute, hurrenez hurren, Okzitaniako Tourra gaur. Davide Piganzoli (Visma) italiarra nagusitu da azkenean.
Piganzoli bakar-bakarrik helmugaratu da Loures-Barousse eta Loudenvielle artean jokatu den 172 kilometroko azken etapan, helmugatik 30 kilometrora erasoa jo ostean.
Davide Piganzolik erasoa jo du Val Louron-Azet mendatetik 7 kilometrora, eta berehala ireki du minutu bat baino gehiagoko zuloa. Ibilbide gogorra aprobetxatuz, Ion Izagirrek eta Ibon Ruizek erasoa jo dute, aurrera egiteko asmoz, eta ihes egitea lortu dute.
Azkenean, Piganzoli bakar-bakarrik helmugaratu da, profesional gisa hirugarren garaipena lortzeko. Bestalde, Urko Berrade (Kern Pharma) zortzigarren izan da, eta Jokin Murguialday (Euskaltel Euskadi), bederatzigarren.
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