Pogacarrek lehen postua sendotu du; Reusserrek, berriz, Longo Borghiniri kendu dio
Esloveniarrak Mathieu van der Poel (Alpecin) gainditu du Suitzako Tourreko azken-aurreko etapako erlojupekoan, eta Marlen Reusser suitzarrak (Movistar) 9 segundoko aldea atera dio sailkapen nagusian liderra zen Elisa Longo Borghini (UAE) italiarrari.
Tadej Pogacar (UAE) esloveniarrak irabazi du Suitzako Tourreko azken-aurreko etapa, erlojupekoa, Mathieu van der Poel (Alpecin) nederlandarraren aurretik. Emakumezkoetan, berriz, Marlen Reusser (Movistar) izan da azkarrena.
Pogacarrek 31 ehunen atera dizkio Van der Poeli, eta, ondorioz, lehen postua sendotu du, Tourra amaitzeko jardunaldi bat falta denean. Nederlandarra bere bizitzako lehen erlojupekoa irabazteko zorian egon da, baina esloverniarra nagusitu da azkenean. Frantziako Tourra lau aldiz irabazi duen txirrindulariak bere bertsiorik onena eman behar izan du, eta ozta-ozta irabazi du etapa.
Hirugarren postua Tobias Foss (Netcompany Ineos) norvegiarrak eskuratu du.
Sailkapen nagusian, dena erabakita omen dago Pogacarrek Suitzako Tourra lehen aldiz irabazteko. Izan ere, 4 minutu eta 22 segundora du bigarren sailkatua, Carapaz (EF Education-EasyPost) ekuardortarra, eta 4 minutu eta 27 segundora du hirugarren sailkatua, Mathias Vacek (Lidl-Trek) txekiarra.
Igandean amaituko da Suitzako itzulia, 5. eta azken etaparekin, Villars-sur-Ollon udalerrian hasi eta amaituko den mendiko etapa nagusiarekin. Txirrindulariek 150,7 kilometroko ibilbidea egin, eta Col de la Croix 19 kilometro eta batez beste % 7ko maldak dituen mendatea 3 aldiz igo beharko dute.
Emakumezkoetan, Reusser nagusitu da erlojupekoan eta Longo Borghinirekin lehiatuko da Tourra irabazteko
Marlen Reusser (Movistar) suitzarrak jantzi du Suitzako Itzuliko maillot horia, Aarburgeko 23,7 kilometroko erlojupekoa irabazi ondoren, baina Elisa Longo Borghini (UAE) italiarrarekin lehiatuko da igandeko jardunaldi nagusian.
Espero bezala, Reusser (erlojuaren kontrako munduko txapelduna) nagusitu da gaurkoan, eta 29 minutu eta 36 segundoko denbora egin du, erlojupekoa batez beste orduko 48 kilometroko abiaduran eginda. Zoe Backstedt (Canyon) 21 urteko britainiarrak baino 21 segundo gutxiago behar izan ditu ibilbidea osatzeko, eta Loes Adegeest (Lidl) frantziarra sailkatu da hirugarren.
Elisa Longo Borghini (UAE) italiarrak, bere aldetik, azken unera arte defendatu du maillot horia, baina bosgarren bukatu du, 1 minutu eta 4 segundora.
Sailkapen nagusian, Reusserrek 9 segundora du Longo Borghini, eta 1 minutu eta 20 segundora du hirugarren sailkatua, Cedrine Kerbaol frantziarra. Suitzarrak eta Italiarrak garaipena izango dute jokoan igandean, Villars-sur-Ollonen, 100,4 kilometroko ibilbidea izango duen mendiko etapa nagusian.
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