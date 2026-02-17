Euskaltel-Euskadi, Caja Rural-Seguros RGA y Kern Pharma estarán, desde el miércoles, en la Vuelta a Andalucía de 2026
El Euskaltel-Euskadi, el Caja Rural-Seguros RGA y el Kern Pharma van a participar en la Vuelta a Andalucía de 2026, que comienza este miércoles, 18 de febrero, y concluye el próximo domingo, día 22. Además de los tres equipos vascos, en la 72ª edición de la carrera estarán, también, ciclistas como Jon Barrenetxea (Movistar) y Alex Aranburu y Jon Izagirre (Cofidis), de categoría World Tour.
En concreto, Euskaltel-Euskadi lleva a Andalucía a Jon Agirre, Gotzon Martín, Iker Mintegi, Danny van der Tuuk, Gari Ugarte, Jokin Murguialday y Nicolás Alustiza.
Por el Caja Rural-Seguros RGA, estarán en carrera Joan Bou, Sergi Darder, Fernando Gaviria, Javier Ibáñez, Ellande Larronde, Joel Nicolau y José Félix Parra.
El Kern Pharma ha elegido a Marc Brustenga, Pablo Carrascosa, Nil Gimeno, Iker Gómez, Jorge Gutiérrez, Unai Iribar y José María Martín.
Evenepoel domina la contrarreloj, es líder y aleja a Del Toro
No ha habido margen para la sorpresa y Evenepoel ha hecho volar el arcoíris en un recorrido de fuerza, para hombres rápidos, que se ha adaptado al triple campeón mundial de contrarreloj y actual campeón olímpico.
Exhibición de Tim Wellens en los olivos de Jaén
El flamenco, en su quinta participación, ha ganado la Oliva de Oro en la clásica Jaén Paraíso Interior. Su escapada ha hecho inútiles los intentos de los rivales que le perseguían, entre ellos uno de los favoritos, Tom Pidcock, segundo clasificado.
Escalofriante caída de Van Gils en la recta de meta de la Clásica Jaén Paraíso Interior
El corredor belga del Red Bull Bora ha sufrido una aparatosa caída a escasos 50 metros de la línea de meta. El suizo del UAE Jan Christen ha sido descalificado por su maniobra.
El belga Tim Wellens se corona en la Clásica de Jaén Paraíso Interior con la Aceituna de Oro
El corredor del equipo UAE ha atacado lejos de meta, ha superado varios tramos de tierra y ha sido capaz de presentarse en la recta de meta con tiempo para celebrar su primer triunfo en Jaén tras de cinco intentos.
La V edición de la Clásica Jaén Paraíso Interior se disputa el lunes con Tom Pidcock como gran favorito
La prueba, que trascurre en gran parte por caminos flanqueados por los olivares que circunda Úbeda con un recorrido total de 169 km, se podrá seguir en directo en EITB desde las 15:30 horas.
Tour de la Provenza 2026, perfiles y equipos
La carrera consta de tres etapas y el pelotón deberá recorrer 559,5 kilómetros.
Txomin Juaristi sufre una fractura de clavícula tras una caída en la Volta a la Comunitat Valenciana
El ciclista ha tenido que someterse a pruebas médicas tras el accidente ocurrido en la primera etapa de la ronda valenciana.
Arianna Fidanza gana la Pionera Race, y el Laboral Kutxa-Euskadi lleva ya nueve triunfos en 2026
La ciclista italiana ha superado, en el esprint, a Laura Asencio (Ma Petite Entreprise) y a Oda Ane Gissinger (Hitec), que han completado el pódium. Así, el equipo vasco suma ya nueve victorias en esta temporada.
Van der Poel hace historia al ganar su octavo título mundial de ciclocrós
Ha entrado en meta gritando el "siiiiiiii" popularizado por CR7 con un tiempo de 1h.00.25 en los 26,5 kms de recorrido.