Euskaltel-Euskadi, Caja Rural-Seguros RGA y Kern Pharma estarán, desde el miércoles, en la Vuelta a Andalucía de 2026

El Euskaltel-Euskadi, el Caja Rural-Seguros RGA y el Kern Pharma van a participar en la Vuelta a Andalucía de 2026, que comienza este miércoles, 18 de febrero, y concluye el próximo domingo, día 22. Además de los tres equipos vascos, en la 72ª edición de la carrera estarán, también, ciclistas como Jon Barrenetxea (Movistar) y Alex Aranburu y Jon Izagirre (Cofidis), de categoría World Tour.

En concreto, Euskaltel-Euskadi lleva a Andalucía a Jon Agirre, Gotzon Martín, Iker Mintegi, Danny van der Tuuk, Gari Ugarte, Jokin Murguialday y Nicolás Alustiza.

Por el Caja Rural-Seguros RGA, estarán en carrera Joan Bou, Sergi Darder, Fernando Gaviria, Javier Ibáñez, Ellande Larronde, Joel Nicolau y José Félix Parra.

El Kern Pharma ha elegido a Marc Brustenga, Pablo Carrascosa, Nil Gimeno, Iker Gómez, Jorge Gutiérrez, Unai Iribar y José María Martín.