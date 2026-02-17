VUELTA A ANDALUCÍA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Euskaltel-Euskadi, Caja Rural-Seguros RGA y Kern Pharma estarán, desde el miércoles, en la Vuelta a Andalucía de 2026

La 72ª edición de la carrera finaliza el próximo domingo, día 22, después de la disputa de cinco etapas. Además de los tres equipos vascos, la organización ha anunciado la presencia de Jon Barrenetxea (Movistar) y Alex Aranburu y Jon Izagirre (Cofidis).
Euskaltel-Euskadi
author image

E. I. I. | EITB

Última actualización

El Euskaltel-Euskadi, el Caja Rural-Seguros RGA y el Kern Pharma van a participar en la Vuelta a Andalucía de 2026, que comienza este miércoles, 18 de febrero, y concluye el próximo domingo, día 22. Además de los tres equipos vascos, en la 72ª edición de la carrera estarán, también, ciclistas como Jon Barrenetxea (Movistar) y Alex Aranburu y Jon Izagirre (Cofidis), de categoría World Tour.

En concreto, Euskaltel-Euskadi lleva a Andalucía a Jon Agirre, Gotzon Martín, Iker Mintegi, Danny van der Tuuk, Gari Ugarte, Jokin Murguialday y Nicolás Alustiza.

Por el Caja Rural-Seguros RGA, estarán en carrera Joan Bou, Sergi Darder, Fernando Gaviria, Javier Ibáñez, Ellande Larronde, Joel Nicolau y José Félix Parra.

El Kern Pharma ha elegido a Marc Brustenga, Pablo Carrascosa, Nil Gimeno, Iker Gómez, Jorge Gutiérrez, Unai Iribar y José María Martín.

Ciclismo Fundación Euskadi Vuelta a Andalucía Otras competiciones de ciclismo

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X