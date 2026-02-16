Carrera del sterrato
Escalofriante caída de Van Gils en la recta de meta de la Clásica Jaén Paraíso Interior

18:00 - 20:00
El corredor belga del Red Bull Bora Van Gils, dolorido en el suelo. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Van Gilsen erorikoa Jaen Paraiso Interior 2026 klasikoko helmugan
EITB

Última actualización

 El corredor belga del Red Bull Bora ha sufrido una aparatosa caída a escasos 50 metros de la línea de meta. El suizo del UAE Jan Christen ha sido descalificado por su maniobra.

El belga Tim Wellens (UAE) gana la Clásica de Jaén Paraíso Interior
UCI World Tour Otras competiciones de ciclismo Ciclismo

