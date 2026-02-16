Escalofriante caída de Van Gils en la recta de meta de la Clásica Jaén Paraíso Interior
El corredor belga del Red Bull Bora ha sufrido una aparatosa caída a escasos 50 metros de la línea de meta. El suizo del UAE Jan Christen ha sido descalificado por su maniobra.
