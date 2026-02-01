PIONERA RACE LASTERKETA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Arianna Fidanzak Pionera Race lasterketa irabazi du, eta Laboral Kutxa-Euskadik 9 garaipen daramatza 2026an

Txirrindulari italiarrak Laura Asencio (Ma Petite Entreprise) eta Oda Ane Gissinger (Hitec) menderatu ditu esprintean, eta ordena horretan helmugaratu dira, bigarren eta hirugarren bukatzeko. Horrenbestez, euskal taldeak 9 garaipen eskuratu ditu jada denboraldi honetan.

Arianna Fidanza (Laboral Kutxa)
Arianna Fidanza. Argazkia: @LABORALkTeam (X).
author image

J. E. R. | EITB

Azken eguneratzea

Laboral Kutxa-Euskadi taldeko Arianna Fidanza txirrindulari italiarrak irabazi du 2026ko Pionera Race lasterketa, Valentzian, igandean. Fidanzak Laura Asencio (Ma Petite Entreprise) eta Oda Ane Gissinger (Hitec) menderatu ditu esprintean, eta ordena horretan helmugaratu dira haren atzetik, bigarren eta hirugarren sailkatzeko. Horrenbestez, euskal taldeak 9 garaipen lortu ditu jada denboraldi honetan.

Laboral Kutxa-Euskadik 8 garaipen eskuratu zituen El Salvadorren: Paula Patiño kolonbiarrak hiru erdietsi zituen, Catalina Soto txiletarrak bi, Marjolein Van’t Geloof herbeheretarrak beste bi, eta Yuliia Biriukova ukrainarrak bat.

"Erremate bikaina izan da, lasterketa oso urduri batean. Erritmoa gogortu dugu mendiko sarian, taldea aukeratzeko. Bai Fidanzak eta bai Silvestrik hanka onak izan dituzte, eta ondo jokatu ditugu gure aukerak", esan du Ion Lazkano Laboral Kutxa-Euskadi taldeko Kirol zuzendariak.

Marjolein Van 't Geloof esprintean Laboral Kutxa-Euskadik zortzigarren garaipena lortu du El Salvadorreko biran
Txirrindularitza Emakume kirolariak Euskadi Fundazioa Txirrindularitzako beste lasterketa batzuk

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X