Arianna Fidanza gana la Pionera Race, y el Laboral Kutxa-Euskadi lleva ya nueve triunfos en 2026
La ciclista italiana del equipo Laboral Kutxa-Euskadi Arianna Fidanza ha ganado la Pionera Race de 2026, en Valencia, este domingo. Fidanza ha superado, en el esprint, a Laura Asencio (Ma Petite Entreprise) y a Oda Ane Gissinger (Hitec), que han completado el pódium, y, de esta manera, el conjunto vasco suma ya nueve victorias en esta temporada.
El triunfo de Fidanza se une a los ocho conseguidos por el Laboral Kutxa-Euskadi en enero en El Salvador; tres de ellos los logró la colombiana Paula Patiño, dos la chilena Catalina Soto, otros dos la neerlandesa Marjolein Van't Geloof, y uno la ucraniana Yuliia Biriukova.
“La victoria ha sido el remate extraordinario a una carrera muy nerviosa. Hemos endurecido el ritmo en el puerto para seleccionar el grupo. Fidanza y Silvestri han tenido buenas piernas, y hemos jugado bien nuestras cartas", destaca el director deportivo del Laboral Kutxa-Euskadi, Ion Lazkano.
Van der Poel hace historia al ganar su octavo título mundial de ciclocrós
Ha entrado en meta gritando el "siiiiiiii" popularizado por CR7 con un tiempo de 1h.00.25 en los 26,5 kms de recorrido.
El Caja Rural-Seguros RGA tomará parte en la Auvernia-Ródano-Alpes de 2026
Es la nueva denominación del Critérium du Dauphiné. La carrera se disputará entre el 7 y el 14 de junio.
Euskaltel-Euskadi, Caja Rural-Seguros RGA y Kern Pharma estarán en la Clásica Jaén Paraíso Interior, el 16 de febrero
EITB emitirá en directo la carrera, en la que también participarán Mikel Landa y Pello Bilbao.
Van't Geloof al sprint da al Laboral Kutxa-Euskadi su octava victoria en la gira por El Salvador
La corredora neerlandesa se ha impuesto en el Grand Prix Oriente. Ha sido la más rápida del pelotón en un recorrido de 76 kilómetros hasta la ciudad de Usulután.
Jay Vine ganó el Tour Down Under con una fractura de escafoides
El ciclista australiano sufrió una caída el domingo, en la última etapa de la carrera, cuando un canguro irrumpió en el pelotón. Vine ha sido operado este martes.
La ucraniana Yuliia Biriukova gana el GP El Salvador
La ciclista del Laboral Kutxa-Euskadi fue segunda el sábado en el GP San Salvador.
Yuliia Biriukova (Laboral Kutxa) logra un brillante segundo puesto el Grand Prix San Salvador 2026
La británica Francesca Hall (Roland Cogeas Cycling) se ha impuesto con una escapada en la subida final, pero la ciclista del Laboral Kutxa ha sabido mantener un ritmo alto para asegurarse el segundo puesto con un tiempo apenas unos segundos por detrás.
El Laboral Kutxa-Euskadi y el Caja Rural-Seguros RGA estarán en la Flecha Valona y en la Lieja-Bastoña-Lieja de 2026
Los equipos vascos han obtenido la invitación para competir en la segunda y en la tercera de las clásicas que conforman la Trilogía de las Ardenas. Además, el Kern Pharma también participará en la Lieja-Bastoña-Lieja masculina.
Catalina Soto del Laboral Kutxa-Euskadi se impone en la tercera etapa del Tour de El Salvador
Es la tercera victoria parcial del equipo vasco en la ronda tras las conseguidas por la propia Soto en la etapa prólogo y la neerlandesa Marjolein Vant Geloof en la primera etapa.