Arianna Fidanza gana la Pionera Race, y el Laboral Kutxa-Euskadi lleva ya nueve triunfos en 2026

La ciclista italiana del equipo Laboral Kutxa-Euskadi Arianna Fidanza ha ganado la Pionera Race de 2026, en Valencia, este domingo. Fidanza ha superado, en el esprint, a Laura Asencio (Ma Petite Entreprise) y a Oda Ane Gissinger (Hitec), que han completado el pódium, y, de esta manera, el conjunto vasco suma ya nueve victorias en esta temporada.

El triunfo de Fidanza se une a los ocho conseguidos por el Laboral Kutxa-Euskadi en enero en El Salvador; tres de ellos los logró la colombiana Paula Patiño, dos la chilena Catalina Soto, otros dos la neerlandesa Marjolein Van't Geloof, y uno la ucraniana Yuliia Biriukova.

“La victoria ha sido el remate extraordinario a una carrera muy nerviosa. Hemos endurecido el ritmo en el puerto para seleccionar el grupo. Fidanza y Silvestri han tenido buenas piernas, y hemos jugado bien nuestras cartas", destaca el director deportivo del Laboral Kutxa-Euskadi, Ion Lazkano.