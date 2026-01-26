GP El Salvador
La ucraniana Yuliia Biriukova gana el GP El Salvador

La ciclista del Laboral Kutxa-Euskadi fue segunda el sábado en el GP San Salvador.
Yuliia Biriukova gana el GP El Salvador.
Yuliia Biriukova, ciclista de Laboral Kutxa-Euskadi
Euskaraz irakurri: Yuliia Biriukuva ukrainarrak irabazi du El Salvador Sari Nagusia
EITB

La ucraniana Yuliia Biriukuva, del Laboral Kutxa-Euskadi, ha sido la ganadora del Gran Prix El Salvador disputado sobre un recorrido de 76 kilómetros en Santa Elena y le ha dado así al equipo vasco su sexta victoria en el país centroamericano en apenas una semana.

Biriukova, segunda el sábado en el GP San Salvador, ha cruzado la meta con dos segundos de ventaja sobre la británica Francesca Hall y cinco respecto a la colombiana Angie Mariana Londoño. Cuarta clasificada ha sido la guipuzcoana Naia Amondarain, compañera de equipo de la ganadora.

Antes de este triunfo de la corredora ucraniana el Laboral Kutxa dominó con autoridad el Tour El Salvador con el triunfo en la general final de la colombiana Paula Patiño y cuatro victorias parciales en las cinco etapas disputadas a través de la propia Patiño, la neerlandesa Marjolein van't Geloof y en dos ocasiones de la chilena Catalina Soto.

