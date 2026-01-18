Primer triunfo UCI
Catalina Soto del Laboral Kutxa-Euskadi gana el Prólogo del Tour de El Salvador 2026

La joven ciclista se ha impuesto en el Prólogo Centro Histórico de 2,7 km en San Salvador, con un tiempo de 3:48 minutos, logrando así el primer triunfo UCI del equipo en esta edición.
Catalina Soto
Catalina Soto Foto: @LABORALkTeam
Euskaraz irakurri: Catalina Soto del Laboral Kutxa-Euskadik irabazi du El Salvadorreko 2026ko Tourraren atarikoa
author image

EITB

Última actualización

La ciclista Catalina Soto, del Laboral Kutxa–Fundación Euskadi, ha comenzado el Tour El Salvador 2026 por todo lo alto. 

La joven atleta se ha impuesto en el Prólogo Centro Histórico de 2,7 km en San Salvador, con un tiempo de 3:48 minutos, logrando así el primer triunfo UCI del equipo en esta edición y colocándose como líder de la clasificación general.

Soto ha demostrado potencia y concentración en cada metro, dejando claro que Laboral Kutxa llega fuerte y preparada a la competición internacional. Un inicio prometedor que ilusiona a todo el equipo y a sus seguidores.

El equipo vasco ha destacado no solo por el triunfo individual, sino también por su coordinación y trabajo en equipo, fundamentales en las etapas siguientes.

El Tour El Salvador 2026 continúa durante los próximos días, con varias etapas que recorrerán diferentes regiones del país.

Ciclismo Mujeres deportistas Otras competiciones de ciclismo Fundación Euskadi

