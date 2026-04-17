Adam Yates gailendu da Cabeza de Meda mendatean, eta lidertza bereganatu du O Gran Camiñon
UAE taldeko liderra bakarka helmugaratu da Cabeza de Medan, amaieratik 3,5 kilometrora erasoa jo eta bere aurkari guztiak atzean utzita.
Adam Yates britainiarrak nagusitasun handiarekin irabazi du O Gran Camiñoko etapa nagusia, eta liderraren maillota jantzi du Galiziako lasterketan.
UAE taldeko txirrindulariak erakutsi du txirrindularirik indartsuena dela, bakarka igaro baitu Cabeza de Medako mendatean jarritako helmuga.
Bost kilometroko mendatearen hasierara talde txiki batean iritsi da Yates. Aurretik Bennett eta Schiffer saiatu dira ihesaldiari eusten, baina alperrik izan zaie. Laster harrapatu dituzte biak.
Faboritoen taldetik, Alessandro Pinarello eta Jesus Herrada ahalegindu dira aurrera jotzen, baina Yatesek berehala erantzun die.
UAEko liderrak handik gutxira, helmugarako 3,5 kilometroren faltan, jo du eraso erabakigarria. Jorgen Nordhagen norvegiarra eta Alessandro Pinarello saiatu dira haren gurpila jarraitzen, baina amore eman behar izan dute.
Indar erakustaldia emanda gailendu da Yates Cabeza de Medako mendatean, eta O Gran Camiñoko lidertza eskuratu du, Pinarelloren kaltetan.
Bihar jokatuko da Galiziako lasterketako bosgarren eta azken etapa, As Neves eta Monte Trega artea (154,7 km).
Britainiarrak erasoa jo du helmugarako 3,5 kilometroren faltan eta inor ez da gai izan bere erritmoari jarraitzeko. Jørgen Nordhagen norvegiarra saiatu da sailkapen nagusiari agur ez esateko, baina Visma taldeko txirrindularia ere ezinean aritu da. Gauza bera gertatu zaio Alessandro Pinarello gaur arteko liderrari ere.
Movistar taldeko txirrindulariak irabazi du O Gran Camiñoko hirugarren etapa, Carballo eta Padron artean. 22 urteko txirrindulari gazteak seigarren garaipena du profesional mailan.
Valladolideko txirrindulari gazteak indar erakustaldia eman du, eta bakarrik helmugaratu da. Alessandro Pinnarello (NSN Cycling Team) eta Abel Balderstone (Caja Rural-Seguros RGA) 15 segundora iritsi dira, bigarren eta hirugarren, hurrenez hurren.
Larunbat honetan 10:00etan abiatuko da, eta nazioarteko 11 talde izango dira irteeran. Txirrindulariek 108 kilometro inguruko ibilbide gogorra egin beharko dute: hirugarren mailako bi mendate, bigarren mailako bat eta helmugarako sei kilometroren faltan, Izua.
Klasikoaren 90. edizioa datorren asteazkenean jokatuko da. Lasterketa zuzenean emango du ETB1ek, 15:15etik aurrera. Aurten, Herstalen hasiko da lehen aldiz, Liejatik oso gertu. Pogacar izan zen iazko irabazlea Huyko harresian.
Carlos Canal (Movistar) galiziarrak irabazi du O Gran Camiñoko bigarren etapa, bere lehen garaipen profesionala. Wenzel (Kern Pharma) izan da bigarren eta Fagúndez (Burgos) hirugarren. Rafael Reis (Anicolor) portugaldarrak bereganatu du sailkapen nagusiko lidergoa.
Xinzo Limiako txirrindulariak bere taldearen, Movistarren, lan bikaina aprobetxatu du profesional mailako lehen garaipena lortzeko. Zortzi txirrindulariko ihesaldia etapako protagonista izan da, eta Julius Johansen danimarkarrak pot egin du gaur.
UAEko txirrindularia izan da erlojuaren kontrako lehiara atera den azkena, baina denborarik onenak egin ditu ibilbidean eta helmugan. Bigarren Rafael Reis portugaldarra sailkatu da, eta hirugarren, Nelson Oliveira, horren herrikidea.
Julius Johansen (UAE) izan da O Gran Camiño lasterketaren lehen etapako garailea. Rafael Reis (ACR) izan da banakako erlojupekoan bigarren, eta Nelson Oliveirak (MOV) eskuratu du hirugarren postua.