O GRAN CAMIÑO
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Adam Yates gailendu da Cabeza de Meda mendatean, eta lidertza bereganatu du O Gran Camiñon

UAE taldeko liderra bakarka helmugaratu da Cabeza de Medan, amaieratik 3,5 kilometrora erasoa jo eta bere aurkari guztiak atzean utzita.

Adam Yates O Gran Camiño

Adam Yates maillot horiarekin.

author image

AGENTZIAK | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Adam Yates britainiarrak nagusitasun handiarekin irabazi du O Gran Camiñoko etapa nagusia, eta liderraren maillota jantzi du Galiziako lasterketan.

UAE taldeko txirrindulariak erakutsi du txirrindularirik indartsuena dela, bakarka igaro baitu Cabeza de Medako mendatean jarritako helmuga.

Bost kilometroko mendatearen hasierara talde txiki batean iritsi da Yates. Aurretik Bennett eta Schiffer saiatu dira ihesaldiari eusten, baina alperrik izan zaie. Laster harrapatu dituzte biak.

Faboritoen taldetik, Alessandro Pinarello eta Jesus Herrada ahalegindu dira aurrera jotzen, baina Yatesek berehala erantzun die.

UAEko liderrak handik gutxira, helmugarako 3,5 kilometroren faltan, jo du eraso erabakigarria. Jorgen Nordhagen norvegiarra eta Alessandro Pinarello saiatu dira haren gurpila jarraitzen, baina amore eman behar izan dute.

Indar erakustaldia emanda gailendu da Yates Cabeza de Medako mendatean, eta O Gran Camiñoko lidertza eskuratu du, Pinarelloren kaltetan.

Bihar jokatuko da Galiziako lasterketako bosgarren eta azken etapa, As Neves eta Monte Trega artea (154,7 km).

18:00 - 20:00
Txirrindularitzako beste lasterketa batzuk Txirrindularitza

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X