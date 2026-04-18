Pinarellok eskuratu du azken etapa, eta Adam Yates nagusitu da O Gran Camiñoko lasterketan

Adam Yates britainiarrak ostiralean lortutako maillot horia defendatuta Galiziako lasterketa garaitu du, Derek Gee kanadiarraren lekua hartzeko.

Alessandro Pinarello italiarrak irabazi du larunbat honetan O Gran Camiñoko azken etapa. Adam Yates britainiarrak, berriz, ostiralean lortutako maillot horia defendatuta Galiziako lasterketa garaitu du, Derek Gee kanadiarraren lekua hartzeko.

Gorka Sorarrain, Sinuhe Fernandez, Diego Uriarte eta Santiago Mesa izan dira eguneko ihesaldiaren protagonistak, baina Movistar taldeak kontrolpean izan ditu beti iheslariak.

Alto da Valgako bigarren igoeran, NSNk hartu du Movistarren lekukoa. Izan ere, George Bennetten erasoak faboritoen taldea dinamizatu du, tropela behin betiko zatituz. 

20 kilometro inguru falta zirenean, iheslariak neutralizatuak izan dira; eta Santa Trega mendiko azken igoeran Vismak eta UAEk erasora jo dute.

Helmugatik bi kilometrora, Yatesek erritmoa aldatu du sailkapen nagusia erabakita uzteko. Jørgen Nordhagenek, Alessandro Pinarellok, Ivan Romeok, Abel Balderstonek eta Jesus Herradok liderraren gurpilari eutsi diote, eta garaipena esprintean erabaki da,  Pinarello izan baita azkarrena..

 

