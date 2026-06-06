Vollering se impone en la etapa reina del Giro y Van der Breggen mantiene el liderato
La ciclista neerlandesa Demi Vollering (FDJ-Suez) se impuso en la 8ª etapa del Giro de Italia femenino, que inicialmente debió disputarse entre Rivoli y Sestriere (106 km), pero que fue recortada por motivos de seguridad y concluyó en las rampas del Colle delle Finestre, mientras que su compatriota Anna van der Breggen (SD Worx) logró mantener la 'maglia rosa' y, por lo tanto, llegará como líder a la novena y última etapa de este Giro.
El tiempo de diferencia entre ambas, que estaba en un minuto, quedó reducido a 50 segundos por los 10 segundos de bonificación que sumó en meta la líder del FDJ.
El podio de la etapa lo completaron Isabella Holmgren (Lidl) y Antonia Niedermaier (CANYON). Van der Breggen cruzó la improvisada meta en cuarto lugar. Los organizadores decidieron que el tiempo de la etapa entre las cuatro primeras fuera el mismo.
Era la etapa reina de la 'Corsa Rosa', la que estaba marcada en rojo en el calendario de las favoritas. Estaban previstas las subidas al Colle delle Finestre (18,5 kilómetros al 9,2 % de pendiente media) y Sestrière (16,2 al 3,8 %), donde debía encontrarse la meta, pero las condiciones del terreno impidieron el espectáculo completo.
Cuando restaban teóricamente algo más de 30 kilómetros para la meta, la organización de carrera informó de que una placa de hielo inestable podría caerse a la carretera, por lo que obligaba a recortar la etapa. Esta pasaría a terminar un kilómetro antes de coronar la Finestre.
Para cuando llegó ese anuncio, en la cabeza de carrera, en plena subida de la Finestre, ya sólo quedaban las cuatro líderes del pelotón: Demi Vollering (FDJ), tirando del grupo, seguida de Antonia Niedermaier (CANYON), Isabella Holmgren (Lidl) y Anna van der Breggen (SD Worx), líder de la carrera.
El pelotón, que había llegado con una fugaz escapada de 16 corredoras por delante al pie del puerto, se había ido seleccionando de forma natural durante la subida, hasta que por delante sólo quedaron las mejores escaladoras.
Las cuatro de cabeza fueron relevándose en los cambios de ritmo. Holmgren, que pareció a punto de quedarse durante un tramo, respondió atacando, pero no fue capaz de dejar atrás a sus competidoras. El 'sterrato', salpicado de nieve en los márgenes y cubierto por la niebla, fue el escenario de un ejercicio de resistencia de las favoritas.
Vollering, que había subido marcando el paso en el grupo, vio que se quedaba sin tiempo para tratar de recortar el minuto que la separa de Van der Breggen en la general, por lo que guardó fuerzas para pelear por la victoria de etapa.
En las últimas curvas justo antes de la improvisada meta, la neerlandesa apretó, animada por el público, y cruzó la línea en solitario, lo que le sirvió para sumar la bonificación por la victoria de etapa.
El Giro de Italia femenino termina este domingo con la novena y última jornada, de 145 kilómetros, con salida y llegada en Saluzzo. Tres puertos puntuables se incluyen en el recorrido, con el Montoso (8,9 kilómetros al 9,4 % de pendiente media), de primera categoría, como la mayor dificultad, si bien se corona a falta de 90 kilómetros.
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