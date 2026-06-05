Célia Gery gana al sprint una séptima etapa con susto para la líder de la carrera
La ciclista francesa Célia Gery (FDJ-Suez) se ha impuesto este viernes al esprint en la séptima etapa del Giro de Italia femenino, de 159 kilómetros, disputada entre las localidades de Sorbolo Mezzani y Salice Terme, después de cazar a la fuga en la bajada del único puerto del día.
En la general, la italiana Elisa Longo Borghini (UAE), que se ha metido también en el grupo que ha entrado en primer lugar en la meta, ha conseguido recortarle cinco segundos a la todavía líder Anna van der Breggen (SD Worx), que ha sufrido una caída a falta de 50 kilómetros para el final sin muchas consecuancias.
Pietragavina, una cota de tercera categoría a falta de menos de 30 kilómetros para el final, era la única prueba para las ciclistas en un recorrido por lo demás llano, si bien podría servir para seleccionar al grupo capaz de llegar en cabeza al esprint final.
La jornada ha estado marcada por una escapada que se ha formado pronto en la etapa, y también por una caída del pelotón a falta de 50km, en la que se ha visto envuelta la líder de la carrera Anna van der Breggen (SD Worx). La neerlandesa, arropada por su equipo, consiguió volver al grupo sin perder mucho tiempo.
Al final, el grupo cabecero ha llegado a meta con apenas ocho segundos de margen sobre el pelotón, por lo que el esfuerzo de Longo Borghini, que ha intentado recortar el máximo tiempo posible de cara a la general, ha dado escasos frutos al quedarse solo en 5 segundos.
En el esprint final, la francesa Célia Gery ha sido la más rápida en una llegada ajustadísima, sumando la segunda victoria para su equipo, el FDJ-Suez, en esta edición del Giro por delante de Brand y Pegolo.
Anna van der Breggen (SD Worx) mantiene el liderato de la general con un minuto de ventaja sobre Demi Vollering (FDJ-Suez), 1:24 sobre Niedermaier (Canyon-Sram), 2:01 sobre Holmgren (Lidl-Trek), 2:03 sobre la suiza Marlen Reusser (Movistar) y 2:07 sobre Elisa Longo Borghini (UAE).
El sábado llega la etapa reina de la carrera. Será un recorrido corto, con apenas 106 kilómetros, pero marcado por los ascensos finales al Colle delle Finestre (18,5 kilómetros al 9,2 % de pendiente media) y Sestrière (16,2 al 3,8 %), el encadenado que decidió el Giro de Italia masculino en la edición de 2025 a favor de Simon Yates.
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