Célia Gery gana al sprint una séptima etapa con susto para la líder de la carrera

Al final, el grupo cabecero ha llegado a meta con apenas ocho segundos de margen sobre el pelotón, por lo que el esfuerzo de Longo Borghini, que ha intentado recortar el máximo tiempo posible de cara a la general, ha dado escasos frutos al quedarse solo en 5 segundos.

En el esprint final, la francesa Célia Gery ha sido la más rápida en una llegada ajustadísima, sumando la segunda victoria para su equipo, el FDJ-Suez, en esta edición del Giro por delante de Brand y Pegolo.

Anna van der Breggen (SD Worx) mantiene el liderato de la general con un minuto de ventaja sobre Demi Vollering (FDJ-Suez), 1:24 sobre Niedermaier (Canyon-Sram), 2:01 sobre Holmgren (Lidl-Trek), 2:03 sobre la suiza Marlen Reusser (Movistar) y 2:07 sobre Elisa Longo Borghini (UAE).

El sábado llega la etapa reina de la carrera. Será un recorrido corto, con apenas 106 kilómetros, pero marcado por los ascensos finales al Colle delle Finestre (18,5 kilómetros al 9,2 % de pendiente media) y Sestrière (16,2 al 3,8 %), el encadenado que decidió el Giro de Italia masculino en la edición de 2025 a favor de Simon Yates.