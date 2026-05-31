Italiako Giroa - 21. etapa
Esprint estuan erabaki da Giroko azken etapako irabazlea

Esprinterrak azken metroetan. Argazkia: EITB
KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Tropela batera iritsi da Erromara Italiako Giroko azken etapan. Azken kilometroa geratzen zenean, mugimenduak hasi dira, eta etapako azken metroak esprint estu-estuan lehiatu dira. Lidl-Trek taldeko Jonathan Milan italiarra izan da azkarrena, Giovani Lonardi (Polti) bigarren izan da eta Paul Penhoet (Groupama) hirugarren.

UCI World Tour Txirrindularitza Italiako Giroa

