EMAKUMEZKOEN ITALIAKO GIROA

Lorena Wiebes da emakumezkoen Giroko lehen liderra

Herbeeretako txirrindulariak esprintean irabazi du lehen etapa Elisa Balsamo (Lidl-Yrek), Lara Gillespie (USA Team) y Chiara Consonni (CANYON-SRAM) italiarren aurretik

AGENCIAS | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Lorena Wiebes herbeheretarra (SD Worx-Protime) da emakumezkoen Italiako Giroko lehen liderra, larunbat honetan Cesenatico eta Ravenaren arteko etapa (139 km) esprintean irabazi eta gero. 

Horrela, Wiebesek bere kirol ibilibideko 127. garaipena lortu du esprintean, helmugan hiru txirrindulari italiar baino indartsuagoa izan ondoren : Elisa Balsamo (Lidl-Yrek), Lara Gillespie (USA Team) eta Chiara Consonni (CANYON-QUE).

Bonifikazioak aplikatu ondoren, Wiebes, 27 urtekoa eta Giroan sei etapa garaipen lortu dituena, lider da 4 segundoko aldearekin. Bigarren da Balsamo; eta hirugarren, Gillespie 6 segundura.

Igande honetan bederatzi etapetako bigarrena korrituko da, 156 kilometrokoa, Roncade eta Caorle artean. Ibilbide erdian laugarren mailako mendate bat igo beharko dute korrikalariek.

Txirrindularitza Italiako Giroa

