Vingegaardek azken kolpea eman du Piancavallon, sailkapen nagusia bideratuta uzteko
Visma/Lease a bike taldeko danimarkarra jaun eta jabe izan da goi-mendiko azken etapan. Erakustaldi ikusgarria eskainita, garaipena eskuratu du nagusitasun osoz, maglia rosa eta sailkapen nagusia erabakita uzteko.
Jonas Vingegaardek birtualki ziurtatu du Italiako Giroko bere lehen titulua, 20. etapan nagusitasun estrategiko eta fisiko ukaezina erakutsita. Piancavalloko igoera beldurgarrian (birritan igo behar izan dute), Visma-Lease a bike taldeak erritmo itogarria jarri du lehen aldapetatik, eta Felix Gallen Decathlon AG2R taldeak bertan behera utzi ditu estrategia saiakera guztiak.
Danimarkarrak, bere errenta defendatzera mugatu beharrean, aurkarien higadura baliatu du helmugatik 10 kilometrora behin betiko erasoa jotzeko, eta bakar-bakarrik heldu da helmugara, sailkapen nagusian zituen aurkari nagusiak 4 minutura urrunduz.
Lasterketa ihesaldi batekin hasi da, eta, besteak beste, Jack Haig (Bahrain), Andreas Leknessund (Uno-X Mobility), Larry Warbasse (Tudor), Manuele Tarozzi (VF Group-Bardiani) eta Luca Crescioli (Polti) sartu dira bertan. Hala ere, Visma-Lease a Bike taldeak une oro kontrolatu du aldea amaiera prestatzeko.
Lehen kilometroetan, iheslariek elkarlanean jardun dute, eta etapa garaipena lortzeko lanean aritu dira.
Hala ere, etapa erabat aldatu da Piancavallo lehenengoz igo dutenean. Vingegaarden taldekideek jarritako erritmo indartsuak pixkanaka murriztu ditu aldeak, eta argi utzi du Herbehereetako taldea ez zegoela prest beste garaipen bati uko egiteko.
Jack Haig australiarra, Larry Warbasse estatubatuarra eta Andreas Leknessund norvegiarra izan dira lehenak mendatearen gainean. Geroago, Igor Arrietak eta Cresciolik iheslariekin bat egin dute, abentura bizirik mantentzeko asmoz. Hala ere, Vismaren lanak iheslariak eta gainerako faboritoak higatzen jarraitu du.
Lasterketa bere fase erabakigarrian sartu da Piancavallo mendatearen bigarren eta azken igoeran. Liderraren taldekideek erritmoa gogortu eta faboritoen multzoa nabarmen murriztu dute. Haien indarrak agortzen joan direnean, Vingegaardek erasoa jo du helmugara iristeko 10 kilometro baino gutxiago falta zirenean.
Irabazleak 5 ordu, 3 minutu eta 55 segundo behar izan ditu ibilbidea osatzeko. Felix Gall austriarrak, berriz, 1 minutu eta 15 segundo gehiago behar izan ditu helmugaratzeko, eta Jai Hindley australiarrak hirugarren bukatu du.
Zure interesekoa izan daiteke
Vingegaardek irabazi duen Italiko Giroko 20. etapako azken kilometroa
Jonas Vingegaard (Visma / Lease a bike) danimarkarra gailendu da Italiako Giroko 20. etapan. 10 kilometroren faltan jo du erasoa, eta aurkari guztiak banan-banan atzean utzita, edizio honetan lortu duen bosgarren garaipena eskuratu du. Ikusi hemen etapako azken kilometroa.
Italiako Giroa (20. etapa): Germona di Friulli-Piancavallo
Adimen artifiziala txirrindularitzara ere iritsi da
Txirrindularitzak ere modernizatu egin behar izan du, eta kirol honetan ere sartu da adimen artifiziala. Txirrindularien lasterketa edo errendimenduari hurbileko jarraipena egiteko erabili daiteke, baita elikadura edo segurtasuna laguntzeko ere, besteak beste.
Kussen igoera gogorra Piani di Pezzeko helmugan nagusitzeko
Sepp Kuss Visma Lease a bike taldeko txirrindulari estatubatuarra nagusitu da Italiako Giroko 19. etapan. Ciccone harrapatu eta bakarrik helmugaratu da Piani di Pezze azken mendatean izugarrizko esfortzua egin ondoren. Hala, 5. garaipena eman dio bere taldeari.
Sepp Kussek irabazi du Italiako Giroko etapa nagusia Dolomitetan
Visma taldeko estatubatuarrak erakustaldia eman du Alleghen, eta bere taldekide Vingegaardek elastiko arrosari eutsi dio.
Jhonatan Narvaez ekuadortarrak Giroa utzi du etapa nagusian
3 etapa irabazi ondoren, bizikletatik jaitsi da Passo Duran mendateko lehen kilometroetan, bezperan helmugatik taldearen autobusera zihoala izandako erorikoak eragindako kalteen ondorioz.
Laboral Kutxa-Euskadi ez da Giroan parte hartzearekin konformatzen, eta etapa garaipena bilatuko du
Naia Amondarain, Giroko tropelaren euskal txirrindulari bakarra, Alice Arzuffi, Sara Fiorin, Cristina Tonetti, Yuliia Biriukova, Tiril Jorgensen eta Marjolein van't Geloof, dira taldea ordezkatuko duten zazpi txirrindulariak.
Zenbat gastatzen dute taldeek bidoietan? Nahi haina erabil al ditzakete?
Txirrindularien eta zaleen arteko loturatzat hartzen dira, hein batean, lasterketetan erabiltzen dituzten bidoiak. Baina, zenbat erabiltzen ditu World Tourreko talde batek lasterketako? Xabier Usabiagak honen berri eman du “Ez da Giro” saioan.
Paul Magnier gailendu da 18.etapan, bihurgunez beteriko esprint arriskutsu batean
Paul Magnier (Soudal Quick-Step) frantziarrak irabazi du Italiako Giroko hemezortzigarren etapa. Ezker-eskuineko hainbat bihurgune eta zoru bustiarekin egindako esprint arriskutsu batekin amaitu da hau. Edoardo Zambanini (Bahrain-Victorious) helmugaratu da bigarren eta Jonathan Milan (Lidl-Trek) hirugarren, italiarrak biak.