Vingegaardek azken kolpea eman du Piancavallon, sailkapen nagusia bideratuta uzteko

Visma/Lease a bike taldeko danimarkarra jaun eta jabe izan da goi-mendiko azken etapan. Erakustaldi ikusgarria eskainita, garaipena eskuratu du nagusitasun osoz, maglia rosa eta sailkapen nagusia erabakita uzteko.

Jonas Vingegaard, helmugara iristen. Argazkia: EITB

L. U. G. | KIROLAK EITB

Jonas Vingegaardek birtualki ziurtatu du Italiako Giroko bere lehen titulua, 20. etapan nagusitasun estrategiko eta fisiko ukaezina erakutsita. Piancavalloko igoera beldurgarrian (birritan igo behar izan dute), Visma-Lease a bike taldeak erritmo itogarria jarri du lehen aldapetatik, eta Felix Gallen Decathlon AG2R taldeak bertan behera utzi ditu estrategia saiakera guztiak.

Danimarkarrak, bere errenta defendatzera mugatu beharrean, aurkarien higadura baliatu du helmugatik 10 kilometrora behin betiko erasoa jotzeko, eta bakar-bakarrik heldu da helmugara, sailkapen nagusian zituen aurkari nagusiak 4 minutura urrunduz. 

Lasterketa ihesaldi batekin hasi da, eta, besteak beste, Jack Haig (Bahrain), Andreas Leknessund (Uno-X Mobility), Larry Warbasse (Tudor), Manuele Tarozzi (VF Group-Bardiani) eta Luca Crescioli (Polti) sartu dira bertan. Hala ere, Visma-Lease a Bike taldeak une oro kontrolatu du aldea amaiera prestatzeko.

Lehen kilometroetan, iheslariek elkarlanean jardun dute, eta etapa garaipena lortzeko lanean aritu dira.

Hala ere, etapa erabat aldatu da Piancavallo lehenengoz igo dutenean. Vingegaarden taldekideek jarritako erritmo indartsuak pixkanaka murriztu ditu aldeak, eta argi utzi du Herbehereetako taldea ez zegoela prest beste garaipen bati uko egiteko.

Jack Haig australiarra, Larry Warbasse estatubatuarra eta Andreas Leknessund norvegiarra izan dira lehenak mendatearen gainean. Geroago, Igor Arrietak eta Cresciolik iheslariekin bat egin dute, abentura bizirik mantentzeko asmoz. Hala ere, Vismaren lanak iheslariak eta gainerako faboritoak higatzen jarraitu du.

Lasterketa bere fase erabakigarrian sartu da Piancavallo mendatearen bigarren eta azken igoeran. Liderraren taldekideek erritmoa gogortu eta faboritoen multzoa nabarmen murriztu dute. Haien indarrak agortzen joan direnean, Vingegaardek erasoa jo du helmugara iristeko 10 kilometro baino gutxiago falta zirenean.

Irabazleak 5 ordu, 3 minutu eta 55 segundo behar izan ditu ibilbidea osatzeko.  Felix Gall austriarrak, berriz, 1 minutu eta 15 segundo gehiago behar izan ditu helmugaratzeko, eta Jai Hindley australiarrak hirugarren bukatu du. 

