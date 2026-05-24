Joseba Beloki: “Oso Giro arraroa izaten ari da"
Joseba Beloki txirrindulari ohi eta Giroan lehian ari den Markel Belokiren aitak lasterketaren lehen bi asteen analisia egin du. Giro honetan txirrindulariak "oso azkar" ibili direla esan du eta Giroa bukatzeko falta diren etapetan mugimendu gutxi izango direla iragarri du.
Fredrik Dversnes norvegiarrak garaipen handia lortu du Milanen, ihesaldia azkeneraino eramanda
Martin Marcellusi (Bardiani), Mattia Bais (Polti), Mirco Maestri (Polti) eta Fredrik Dversnes (Uno-X) txirrindulariek helmugaraino eraman dute eguneko ihesaldia. Tropelak ezin izan ditu harrapatu, eta txirrindulari norvegiarra gailendu da esprintean.
Arrieta, mendiko maillotaz: “Vingegaard dagoen bezala, zaila da"
Igor Arrieta (UAE) eguneko ihesaldian izan da Giroko 14. etapan. Azken 13 kilometroetan atzean geratzen hasi da, eta 23. postuan bukatu du etapa. Mendiko maillota lortzeko borrokan jarraitzen du, baina, Vingegaarden sasoia ikusita, zaila izango dela onartu du.
Pilako igoerako azken kilometroak:Vingegaard garaile eta sailkapeneko lider
Igor Arrieta eguneko ihesaldian sartu da, baina helmugarako 13 kilometro falta izan direnean atzean geratzen hasi da. Markel Belokik, bere aldetik, ezin izan du faborito nagusien erritmoa jarraitu.
Vingegaard gailendu da Pilan, eta Italiako Giroko maglia arrosa eskuratu du
Visma-Lease a Bike taldeko txirrindulari danimarkarrak, horrenbestez, hiru etapa garaipen daramatza Giro honetan, eta, gainera, sailkapen nagusiko lider jarri da; izan ere, Afonso Eulalio, lehen tokian hamar egun eman ostean, atzean gelditu da etapako azken mendatean.
Airbaga erropan, eroriz gero kalteak arintzeko babes-neurria txirrindularitzan
Txirrindularitzan beti izan dira erorikoak, baina ziklistak gero eta azkarrago joaten dira eta horrek gero eta eroriko gehiago eragiten ditu. Hori dela eta, arropa artean airbaga jartzea ikertzen ari dira.
Alberto Bettiol gailendu da Verbanian, eta Afonso Eulaliok lidergoari eutsi dio
XDS Astana taldeko txirrindulari italiarrak irabazi du 'Corsa Rosa' lasterketako 13. etapa, Alessandrian hasita 189 kilometroko ibilbidea izan duena, Ungiascako azken igoeratik bakarrik igaro ostean. Afonso Eulalio portugesak, berriz, liderraren maglia arrosari eutsi dio goi mendia iritsi aurretik.