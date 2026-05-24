Giro de Italia - 15ª etapa
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Joseba Beloki: “Está siendo un Giro muy raro"

Joseba Beloki
18:00 - 20:00
Joseba Beliko. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Joseba Beloki: "Oso Giro arraroa izaten ari da"
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KIROLAK EITB

Última actualización

Joseba Beloki, exciclista y padre de Markel Beloki, que compite en el Giro, ha hecho un análisis de las dos primeras semanas de carrera. Destaca que ha sido un Giro que ha ido "con rapidez" y prevé pocos movimientos en las etapas que quedan.

Ciclismo Giro de Italia

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