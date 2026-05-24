El noruego Frederik Dversnes culmina la fuga del día con un gran triunfo en Milán

El ciclista noruego Fredrik Dversnes (Uno-X) se ha impuesto este domingo, después de una larguísima fuga, en la 15ª etapa del Giro de Italia, de 157 kilómetros, disputada entre las localidades de Voghera y Milán.



En segundo lugar cruzó la línea de meta Mirco Maestri (Polti VisitMalta) y, en tercero, Martin Marcellusi (Bardiani). Por su parte, el danés Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike), tranquilo en el pelotón, no tuvo problemas para conservar su recién estrenada 'maglia rosa'.

Más información, en breve.