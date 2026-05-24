GIRO DE ITALIA - 15ª ETAPA

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El noruego Frederik Dversnes culmina la fuga del día con un gran triunfo en Milán

Contra todo pronóstico, los ciclistas Martin Marcellusi (Bardiani), Mattia Bais (Polti), Mirco Maestri (Polti) y Frederik Deversnes (Uno-X) han llevado la escapada del día hasta la meta, donde al sprint se ha impuesto el ciclista noruego.

MILANO (Italy), 24/05/2026.- Norwegian rider Fredrik Dversnes Lavik of team Uno-X Mobility (L) celebrates winning the 15th stage of the Giro d'Italia cycling tour over 157km from Voghera to Milan, Italy, 24 May 2026. (Ciclismo, Italia) EFE/EPA/LUCA ZENNARO
El ciclista noruego Frederik Dversnes (Uno-X), en la línea de meta.
Euskaraz irakurri: Frederik Dversnes norvegiarrak garaipen handia lortu du Milanen
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G. P. A. | KIROLAK EITB

Última actualización

El ciclista noruego Fredrik Dversnes (Uno-X) se ha impuesto este domingo, después de una larguísima fuga, en la 15ª etapa del Giro de Italia, de 157 kilómetros, disputada entre las localidades de Voghera y Milán.

En segundo lugar cruzó la línea de meta Mirco Maestri (Polti VisitMalta) y, en tercero, Martin Marcellusi (Bardiani). Por su parte, el danés Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike), tranquilo en el pelotón, no tuvo problemas para conservar su recién estrenada 'maglia rosa'.

Más información, en breve.

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Ciclismo Giro de Italia

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