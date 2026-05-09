Giroko bigarren etapan ere eroriko handia izan da

Hainbat txirrindulari, erori berritan. Argazkia: EITB

KIROLAK EITB

Italiako Giroko bigarren etapan ere eroriko handia izan da. Helmugarako 23 kilometroren faltan, txirrindulari batek irrist egin du, eta horren atzetik beste hainbat erori dira lurrera; Adam Yates, Jay Vine, Derek Gee eta Santiago Buitrago, besteak beste. Batzuek kolpe gogorra jaso dute, eta medikuek artatu behar izan dituzte.

TARNOVO (Bulgaria), 09/05/2026.- Uruguayan cyclist Guillermo Thomas Silva of XDS Astana Team wins the 2nd stage of the 109th edition of the Giro d'Italia cycling race over 221km from Burgas to Tarnovo, Bulgaria, 09 May 2026. (Ciclismo) EFE/EPA/BORISLAV TROSHEV
Guillermo Thomas Silva nagusitu da bigarren etapan, eta maglia arrosa bereganatu du

Helmugarako 23 kilometro falta zirenean, eroriko izugarria izan da. 30 txirrindulari joan dira lurrera, tartean Adam Yates UAE taldeko liderra, eta agur esan dio sailkapen nagusiko lehiari. Gainera, Jay Vine (UAE), Marc Soler (UAE), Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious), Aleksandr Vlasov (Bora), Matteo Moschetti (Pinarello) eta Adne Holter (Uno-X Mobility) txirrindulariek lasterketa utzi behar izan dute. 

