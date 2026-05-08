Giroko lehen etaparen amaiera baldintzatu duen eroriko handia
Burgasko helmugarako 700 metro falta zirenean, eroriko handia izan da, txirrindulari asko harrapatuta utzi ditu, eta horrek erabat baldintzatu ditu 2026ko Italiako Giroko lehen etapako azken metroak. Paul Magnier (Soudal Quick-Step) izan da etapako irabazlea.
Paul Magnier gailendu da Giroko lehen etapako esprint nahasian, eta berak jantzi du maglia arrosa
Eroriko izugarria izan da helmugatik 500 metrora, eta horrek erabat baldintzatu du esprinta. Tropela eten egin da, eta aurrean dozena bat txirrindulari soilik geratu dira. Horrela, Paul Magnier frantziarra izan da helmugan azkarrena, eta, ondorioz, bera da Giroko lehen liderra.
Vingegaardek debuta egingo du Italiako Giroan, garaipena lortzeko faborito nagusi bezala
Danimarkarrak maglia arrosa bereganatzeko aurkari Bernal, Mas, Adam Yates eta Pellizzari izango ditu, Pogacar, Seixas, Simon Yates, Del Toro, Carapaz eta Evenepoel ez baitira irteeran izango.
2026ko Italiako Giroko 10. etaparen profila, ibilbidea eta ordutegia: Viareggio-Massa (42 km, banakako erlojupekoa)
Bigarren atsedenaldi-egunaren ostean, 109. Italiako Giroan erlojupekoa izango da, aurtengo bakarra; laua da, bikaina espezialistentzat, eta sailkapen nagusiko lehian dabiltzan gizonek ere aukera izango dute euren aldeko abantailak eskuratzeko.
2026ko Italiako Giroko 7. etaparen profila, ibilbidea eta ordutegia: Formia-Blockhaus (244 km)
Etapa handia, Apenino mendietan; 109. ekitaldiko luzeena da, gainera. Blockhaus mendatean amaituko da, alegia, Giroan historikoa den mendi batean; 2024an, emakumezkoen proban, Neve Bradburyk irabazi zuen, eta, gizonezkoen lasterketari dagokionez, besteak beste, Eddy Merckx, Jose Manuel Fuente edo Moreno Argentin gailendu dira.
2026ko Italiako Giroko 5. etaparen profila, ibilbidea eta ordutegia: Praia a Mare-Potenza (203 km)
Lasterketako bosgarren etapa maiatzaren 13an jokatuko dute. Ibilbidean, bigarren mailako Montagna Grande di Viggiano mendatea igo beharko dute txirrindulariek; horrek helmugarako berrogeita hamar bat kilometrora du pankarta. Orain arte, probako 109. ekitaldian igotako mendaterik gogorrena da hori.
2026ko Italiako Giroko 2. etaparen profila, ibilbidea eta ordutegia: Burgas-Veliko Tarnovo (221 km)
Lasterketako bigarren egunerako, Bulgarian ere, antolatzaileek etapa “bihurgunetsua” prestatu dute; azken zatia, txirrindularientzat, “estresagarria” izango da.
Alessandro Ruta: “Blockhaus erabakigarria izango da, baina podiuma Piancavallon erabakiko da”
Alessandro Ruta Italiako Giroko saio bereziko aurkezleetako bat izango da. Italiarrak adierazi du, urtero bezala, lasterketa gogorra izango dela. Vingegaard da faboritoa eta adieraz duenez, “bigarren eta hirugarren postuan egongo da lehia”. Horrez gain, Igor Arrietaren eta Markel Belokiren inguruan ere aritu da.
2026ko Italiako Giroan parte hartuko duten txirrindularien zerrenda
Lasterketa maiatzaren 8tik 31ra bitartean jokatuko da 109. aldiz. Italiako mugetatik kanpo hasiko da hamaseigarrenez, Bulgariako Nessebar hirian hain zuzen ere, eta Erroman amaituko da. 23 taldek eta 184 txirrindularik hartuko dute parte aurtengo edizioan eta bi euskal ziklista izango dira irteera-marran: Igor Arrieta eta Markel Beloki.
Giroko tropela aurkeztu dute Bulgarian, Igor Arrieta eta Markel Beloki euskal txirrindulari bakarrak direla
Burgasen (Bulgaria) egin dute parte hartuko duten 23 taldeen eta 184 txirrindularien aurkezpena. Giroko 21 etapak zuzenean izango dira ikusgai, kirolakeitb.eus atarian eta ETBn.