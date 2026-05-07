2026ko Italiako Giroko 2. etaparen profila, ibilbidea eta ordutegia: Burgas-Veliko Tarnovo (221 km)
Lasterketako bigarren egunerako, Bulgarian ere, antolatzaileek etapa “bihurgunetsua” prestatu dute; azken zatia, txirrindularientzat, “estresagarria” izango da.
2026ko Italiako Giroko bigarren etapa maiatzaren 9an jokatuko dute, larunbatez. Probak Bulgarian jarraitzen du, bigarren egunez jarraian eta igandera arte, eta jardunaldia Burgasen hasiko da, eta Veliko Tarnovon amaitu, 221 kilometro eginda. Aurreikuspena da irteera 11:50ean izatea, eta, antolatzaileek kalkulatu dutenez, irabazlea 16:59tik 17:29ra bitartean pasako da helmugako pankartapetik. Italiako Giroak berak adierazi duenez, eguneko ibilbidea “bihurgunetsua” da, eta amaiera, ordea, kontuan izanik zaila izango dela, “estresagarria”.
Lehiaketako bigarren egun honetan, txirrindulari parte-hartzaileek hiru mendate puntuagarri gainditu beharko dituzte, hirugarren mailakoak denak: Byala Pass, 116,3. kilometroan, Vratnik Pass, 134,1.ean, eta Lyaskovets Monastery Pass; azken horren pankarta helmugarako soilik hamaika kilometrora izango da. Lyaskovets Monastery Pass mendatea erabakigarria izan liteke jardunaldian; izan ere, jarraian datorrena ez da erraza izango: “Azken hiru kilometroak”, zehaztu du Italiako Giroak, bere web orrian, “ibilbide mistoa izango da: lehen zatia laua izango da, eta bigarrena, aldiz, maldan gora, Tsarevetseko hirigunean, galtzada-harriko tarte batzuekin eta % 9rainoko aldapak izanda”, ohartarazi dute antolatzaileek.
Eguna Veliko Tarnovon amaituko da, alegia, Sofia hiriburutik 250 bat kilometrora. Hurrengo eguneko etapa, hain zuzen ere, Sofian amaituko da, Italiako Giroak beste egun bat emango baitu Bulgarian.
Fitxa teknikoa:
Etapa: 2. etapa (maiatzak 9, larunbata)
Ibilbidea: Burgas – Veliko Tarnovo
Distantzia: 221 km
Irteera-ordua: 12:05
Amaiera-ordua: 17:29 (41 km/h) | 17:14 (43 km/h) | 16:59 (45 km/h)
Mendiko saria: Byala Pass (3. maila), 116,3. kilometroan; Vratnik Pass (3. maila), 134,1. kilometroan; Lyaskovets Monastery Pass (3. maila), 210,6. kilometroan
