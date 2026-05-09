Giro de Italia

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Fuerte caída en la segunda etapa del Giro de Italia

Italiako Giroko bigarren etapan izandako erorikoa
18:00 - 20:00
Varios ciclistas doloridos. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Italiako Giroko bigarren etapan izandako eroriko handia
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KIROLAK EITB

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En la segunda etapa del Giro de Italia también se ha producido una fuerte caída. A falta de 23 kilómetros para la meta, un ciclista ha resbalado y al caer al suelo ha provocado la caída de otros, entre ellos Adam Yates, Jay Vine, Derek Gee y Santiago Buitrago. Muchos han recibido un fuerte golpe y han necesitado atención médica.

UCI World Tour Ciclismo Giro de Italia

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TARNOVO (Bulgaria), 09/05/2026.- Uruguayan cyclist Guillermo Thomas Silva of XDS Astana Team wins the 2nd stage of the 109th edition of the Giro d'Italia cycling race over 221km from Burgas to Tarnovo, Bulgaria, 09 May 2026. (Ciclismo) EFE/EPA/BORISLAV TROSHEV
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Hace  min.

Guillermo Thomas Silva se enfunda el maillot de líder tras imponerse en la segunda etapa del Giro

A 23 kilómetros del final se ha registrado una montonera que ha afectado a una treintena de corredores, entre ellos el líder del UAE, Adam Yates, que se ha dejado más de 13 de minutos en la línea de meta. Además, Jay Vine (UAE), Marc Soler (UAE), Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious), Aleksandr Vlasov (Bora), Matteo Moschetti (Pinarello) y Adne Holter (Uno-X Mobility) han tenido que abandonar la carrera.

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