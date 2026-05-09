Italiako Giroa - 2. etapa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Giroko bigarren etapako ihesaldia eta azken esprint estua

Giroko 2. etapako esprinta
18:00 - 20:00

2026ko Giroko 2. etapako azken esprinta. Argazkia: EITB

author image

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Guillermo Thomas Silva (XDS Astana) uruguaitarra nagusitu da Italiako Giroko bigarren etapan. Vingegaard, Pellizzari eta Van Eetvelt eguneko ihesaldian sartu arren, garailea esprintean erabaki da. Bukaera oso estua izan da, baina Silva gailendu da esprintean, Florian Stork (Tudor) alemana izan da bigarren, eta Giulio Ciccone (Lidl-Trek) italiarra helmugaratu da hirugarren.

UCI World Tour Txirrindularitza Italiako Giroa

Zure interesekoa izan daiteke

TARNOVO (Bulgaria), 09/05/2026.- Uruguayan cyclist Guillermo Thomas Silva of XDS Astana Team wins the 2nd stage of the 109th edition of the Giro d'Italia cycling race over 221km from Burgas to Tarnovo, Bulgaria, 09 May 2026. (Ciclismo) EFE/EPA/BORISLAV TROSHEV
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Guillermo Thomas Silva nagusitu da bigarren etapan, eta maglia arrosa bereganatu du

Helmugarako 23 kilometro falta zirenean, eroriko izugarria izan da. 30 txirrindulari joan dira lurrera, tartean Adam Yates UAE taldeko liderra, eta agur esan dio sailkapen nagusiko lehiari. Gainera, Jay Vine (UAE), Marc Soler (UAE), Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious), Aleksandr Vlasov (Bora), Matteo Moschetti (Pinarello) eta Adne Holter (Uno-X Mobility) txirrindulariek lasterketa utzi behar izan dute. 

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X