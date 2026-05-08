CORSA ARROSA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Vingegaardek debuta egingo du Italiako Giroan, garaipena lortzeko faborito nagusi bezala

Danimarkarrak maglia arrosa bereganatzeko aurkari Bernal, Mas, Adam Yates eta Pellizzari izango ditu, Pogacar, Seixas, Simon Yates, Del Toro, Carapaz eta Evenepoel ez baitira irteeran izango.

BURGAS (Bulgaria), 06/05/2026.- Danish cyclist Jonas Vingegaard (R) of Team Visma | Lease a Bike waves during the Teams Presentation of the 109th edition of the Giro d'Italia cycling race in Burgas, Bulgaria, 06 May 2026. (Ciclismo) EFE/EPA/BORISLAV TROSHEV

Jonas Vingegaard (Visma) danimarkarra, Giroko taldeen aurkezpenean. Argazkia: EFE

author image

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Jonas Vingegaard (Visma) danimarkarrak bere debuta egingo du gaur Italiako Giroan, azken garaipena lortzeko faborito nagusi gisa, 109. edizio honetan. Nessebarretik (Bulgaria) abiatuko da, eta maiatzaren 31n iritsiko da Erromara, 21 etaparen ondoren (3.459 kilometro eta 48.550 metroko desnibela), tartean erlojupeko bat eta zazpi helmuga mendatean. Corsa arrosako etapa guztiak, zuzenean, egongo dira ikusgai ETB1en eta EITBKirolak.eus-en.

Tadej Pogacar esloveniarraren eta Paul Seixas gazte frantziarraren faltan, pronostikoek Vingegaard nabarmentzen dute garaile bezala. Vingegaardek hiru itzuli handiak irabazi nahi ditu, dagoeneko bere palmaresean bi Tour eta Vuelta bat baititu. Hori lortuz gero, Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Felice Gimondi, Bernard Hinault, Vincenzo Nibali, Alberto Contador eta Chris Froome legendekin bat egingo luke.

Simon Yates tituluaren defendatzailea, Isaac Del Toro mexikarra eta Richard Carapaz ekuadortarra ere ez dira egongo Bulgariako irteeran, ezta Remco Evenepoel belgikarra ere. Ondorioz, Egan Bernal kolonbiarra (Ineos) eta Enric Mas espainiarra (bera ere debutaria) izango dira maglia arrosa irabazteko lehian.

Elkarrizketa Alessandro Rutari (Giroa)
18:00 - 20:00
Alessandro Ruta: “Blockhaus erabakigarria izango da, baina podiuma Piancavallon erabakiko da”

UAEk, lider nagusirik gabe, Adam Yatesen alde egingo du, O Camiñoko azken garailearen alde, eskarmentu handiko talde baten barruan. Bigarren aukera Jay Vine australiarra izango da, mendiko sailkapenaren errege Espainiako Vueltan.

Red Bull Bora, Evenepoel gabe, Giulio Pellizzari italiarra buru duen talde indartsu batekin iritsiko da Girora. 22 urteko Pellizzari italiarren itxaropena da, Tirrenon eta Alpeetan hirugarren sailkatu ondoren.

Bi euskal txirrindulari soilik abiatuko dira Bulgarian, Igor Arrieta nafarra (UAE) eta Markel Beloki arabarra (EF Education).

Milan, esprintetan faborito

Bestalde, esprintetan lehia estua izatea espero da. Jonathan Milan (Lidl Trek) italiarrak sei garaipen lortu ditu 2026an, eta marka ikaragarria du: puntukako sailkapena irabazi du bukatu dituen hiru itzuli handietako bakoitzean. Zalantza barik, gainditu beharreko txirrindularia izango da esprintetan.

Bere aurkari nagusiak Kaden Groves, Dylan Groenewegen, Pascal Ackermann eta Tobias Lund Andresen, Paul Magnier eta Arnaud De Lie gazteak izango dira.

Alessandro Ruta: "Giroko borroka sailkapen nagusiko bigarren eta hirugarren postuentzat izango da"
2026ko Italiako Giroko parte-hartzaileen zerrenda
2026ko Italiako Giroko tropela aurkeztu dute Bulgarian, Igor Arrieta eta Markel Beloki euskaldun bakarrak direla
UCI World Tour Txirrindularitza Italiako Giroa Jonas Vingegaard

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X