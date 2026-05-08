Vingegaardek debuta egingo du Italiako Giroan, garaipena lortzeko faborito nagusi bezala
Danimarkarrak maglia arrosa bereganatzeko aurkari Bernal, Mas, Adam Yates eta Pellizzari izango ditu, Pogacar, Seixas, Simon Yates, Del Toro, Carapaz eta Evenepoel ez baitira irteeran izango.
Jonas Vingegaard (Visma) danimarkarrak bere debuta egingo du gaur Italiako Giroan, azken garaipena lortzeko faborito nagusi gisa, 109. edizio honetan. Nessebarretik (Bulgaria) abiatuko da, eta maiatzaren 31n iritsiko da Erromara, 21 etaparen ondoren (3.459 kilometro eta 48.550 metroko desnibela), tartean erlojupeko bat eta zazpi helmuga mendatean. Corsa arrosako etapa guztiak, zuzenean, egongo dira ikusgai ETB1en eta EITBKirolak.eus-en.
Tadej Pogacar esloveniarraren eta Paul Seixas gazte frantziarraren faltan, pronostikoek Vingegaard nabarmentzen dute garaile bezala. Vingegaardek hiru itzuli handiak irabazi nahi ditu, dagoeneko bere palmaresean bi Tour eta Vuelta bat baititu. Hori lortuz gero, Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Felice Gimondi, Bernard Hinault, Vincenzo Nibali, Alberto Contador eta Chris Froome legendekin bat egingo luke.
Simon Yates tituluaren defendatzailea, Isaac Del Toro mexikarra eta Richard Carapaz ekuadortarra ere ez dira egongo Bulgariako irteeran, ezta Remco Evenepoel belgikarra ere. Ondorioz, Egan Bernal kolonbiarra (Ineos) eta Enric Mas espainiarra (bera ere debutaria) izango dira maglia arrosa irabazteko lehian.
UAEk, lider nagusirik gabe, Adam Yatesen alde egingo du, O Camiñoko azken garailearen alde, eskarmentu handiko talde baten barruan. Bigarren aukera Jay Vine australiarra izango da, mendiko sailkapenaren errege Espainiako Vueltan.
Red Bull Bora, Evenepoel gabe, Giulio Pellizzari italiarra buru duen talde indartsu batekin iritsiko da Girora. 22 urteko Pellizzari italiarren itxaropena da, Tirrenon eta Alpeetan hirugarren sailkatu ondoren.
Bi euskal txirrindulari soilik abiatuko dira Bulgarian, Igor Arrieta nafarra (UAE) eta Markel Beloki arabarra (EF Education).
Milan, esprintetan faborito
Bestalde, esprintetan lehia estua izatea espero da. Jonathan Milan (Lidl Trek) italiarrak sei garaipen lortu ditu 2026an, eta marka ikaragarria du: puntukako sailkapena irabazi du bukatu dituen hiru itzuli handietako bakoitzean. Zalantza barik, gainditu beharreko txirrindularia izango da esprintetan.
Bere aurkari nagusiak Kaden Groves, Dylan Groenewegen, Pascal Ackermann eta Tobias Lund Andresen, Paul Magnier eta Arnaud De Lie gazteak izango dira.
Zure interesekoa izan daiteke
2026ko Italiako Giroko 10. etaparen profila, ibilbidea eta ordutegia: Viareggio-Massa (42 km, banakako erlojupekoa)
Bigarren atsedenaldi-egunaren ostean, 109. Italiako Giroan erlojupekoa izango da, aurtengo bakarra; laua da, bikaina espezialistentzat, eta sailkapen nagusiko lehian dabiltzan gizonek ere aukera izango dute euren aldeko abantailak eskuratzeko.
2026ko Italiako Giroko 7. etaparen profila, ibilbidea eta ordutegia: Formia-Blockhaus (244 km)
Etapa handia, Apenino mendietan; 109. ekitaldiko luzeena da, gainera. Blockhaus mendatean amaituko da, alegia, Giroan historikoa den mendi batean; 2024an, emakumezkoen proban, Neve Bradburyk irabazi zuen, eta, gizonezkoen lasterketari dagokionez, besteak beste, Eddy Merckx, Jose Manuel Fuente edo Moreno Argentin gailendu dira.
2026ko Italiako Giroko 5. etaparen profila, ibilbidea eta ordutegia: Praia a Mare-Potenza (203 km)
Lasterketako bosgarren etapa maiatzaren 13an jokatuko dute. Ibilbidean, bigarren mailako Montagna Grande di Viggiano mendatea igo beharko dute txirrindulariek; horrek helmugarako berrogeita hamar bat kilometrora du pankarta. Orain arte, probako 109. ekitaldian igotako mendaterik gogorrena da hori.
2026ko Italiako Giroko 2. etaparen profila, ibilbidea eta ordutegia: Burgas-Veliko Tarnovo (221 km)
Lasterketako bigarren egunerako, Bulgarian ere, antolatzaileek etapa “bihurgunetsua” prestatu dute; azken zatia, txirrindularientzat, “estresagarria” izango da.
Alessandro Ruta: “Blockhaus erabakigarria izango da, baina podiuma Piancavallon erabakiko da”
Alessandro Ruta Italiako Giroko saio bereziko aurkezleetako bat izango da. Italiarrak adierazi du, urtero bezala, lasterketa gogorra izango dela. Vingegaard da faboritoa eta adieraz duenez, “bigarren eta hirugarren postuan egongo da lehia”. Horrez gain, Igor Arrietaren eta Markel Belokiren inguruan ere aritu da.
2026ko Italiako Giroan parte hartuko duten txirrindularien zerrenda
Lasterketa maiatzaren 8tik 31ra bitartean jokatuko da 109. aldiz. Italiako mugetatik kanpo hasiko da hamaseigarrenez, Bulgariako Nessebar hirian hain zuzen ere, eta Erroman amaituko da. 23 taldek eta 184 txirrindularik hartuko dute parte aurtengo edizioan eta bi euskal ziklista izango dira irteera-marran: Igor Arrieta eta Markel Beloki.
Giroko tropela aurkeztu dute Bulgarian, Igor Arrieta eta Markel Beloki euskal txirrindulari bakarrak direla
Burgasen (Bulgaria) egin dute parte hartuko duten 23 taldeen eta 184 txirrindularien aurkezpena. Giroko 21 etapak zuzenean izango dira ikusgai, kirolakeitb.eus atarian eta ETBn.
Richard Carapaz ez da 2026ko Italiako Giroan izango, gehiago beharko baitu erabat osatzeko
Carapaz Frantziako Tourrean egon ahalko litzateke, baina etsiturik dago: “Beti maite izan dudan lasterketa da Giroa, eta ilusioz negoen zain”.
2026ko Italiako Giroko etapa guztien profilak eta ibilbideak
109. Italiako Giroa maiatzaren 8tik hilaren 31ra bitartean jokatuko dute, eta Nessebarren hasiko da, Bulgarian, eta Erroman amaitu. Lasterketa kirolakeitb.eus-en eta ETBn izango da ikusgai.