2026ko Italiako Giroko 7. etaparen profila, ibilbidea eta ordutegia: Formia-Blockhaus (244 km)

Etapa handia, Apenino mendietan; 109. ekitaldiko luzeena da, gainera. Blockhaus mendatean amaituko da, alegia, Giroan historikoa den mendi batean; 2024an, emakumezkoen proban, Neve Bradburyk irabazi zuen, eta, gizonezkoen lasterketari dagokionez, besteak beste, Eddy Merckx, Jose Manuel Fuente edo Moreno Argentin gailendu dira.

2026ko Italiako Giroko zazpigarren etapa maiatzaren 15ean jokatuko dute, ostiralez; Formian hasiko da, eta mendate historiko batean amaitu, Blockhausen hain zuzen ere. 244 kilometroko ibilbidea izanda, 109. Italiako Giroko etaparik luzeena da. 10:45ean abiatuko dira txirrindulariak, eta irabazleak 16:50etik 17:33ra bitartean zeharkatuko du helmugako pankartapetik. Garaipena eskuratzen duen txirrindulariak izen oso handiak zituen zerrendan gehituko du berea; izan ere, Blockhausen gailendu dira, besteak beste, Eddy Merckx (1967an), José Manuel Fuente “Tarangu” (1972an), Moreno Argentin (1984an), Nairo Quintana (2017an) edo Neve Bradbury, azken hori 2024an eta emakumezkoen Giroan (Blockhaus orduan izan zen azkenekoz lasterketako ibilbidean).

Zazpigarren etapa honetan, Roccaraso bigarren mailako mendatea ere igo beharko dute ziklistek. 166,4. kilometroan du pankarta horrek, 6,9 kilometroko igoera da, eta, tarteren batean, % 12rainokoa ere bada. Giltzarria, hala ere, Blockhausen izango da, ziurrenik: 13,6 kilometroko igoera da, batezbesteko malda % 8,4koa du, eta, aldaparen batean, % 14ko malda ere badauka. Mendate oso gogorra da, eta, hori gutxi balitz bezala, aurtengo Giroko etaparik luzeenaren amaieran igo beharko dute parte-hartzaileek, 230 kilometro baino gehiago egin ostean.

Blockhauseko podiumean maglia arrosa jantziko duen txirrindulariak kolpea emango die aurkariei, azken garaipenari begira ere. Lasterketako zazpigarren jardunaldia amaituta, asteburua dator, eta hori ere ez da erraza izango txirrindularientzat.

Fitxa teknikoa:

Etapa: 7. etapa (maiatzak 15, ostirala)

Ibilbidea: Formia – Blockhaus

Distantzia: 244 km

Hasiera-ordua: 10:55

Amaiera-ordua: 16:50 (37 km/h) | 17:11 (39 km/h) | 17:33 (41 km/h)

Mendiko saria: Roccaraso (2. maila), 166,4. kilometroan; Blockhaus (1. maila), 244. Kilometroan

