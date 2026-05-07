2026ko Italiako Giroko 5. etaparen profila, ibilbidea eta ordutegia: Praia a Mare-Potenza (203 km)

Lasterketako bosgarren etapa maiatzaren 13an jokatuko dute. Ibilbidean, bigarren mailako Montagna Grande di Viggiano mendatea igo beharko dute txirrindulariek; horrek helmugarako berrogeita hamar bat kilometrora du pankarta. Orain arte, probako 109. ekitaldian igotako mendaterik gogorrena da hori.

Irudia: EITB
2026ko Italiako Giroko bosgarren etapa maiatzaren 13an izango da jokoan. 203 kilometro izango ditu, eta txirrindulariak Praia a Maren hasiko dira lanean, 12:15 aldera, eta Potenzan amaitu, 17:00etatik 17:30era bitartean, antolatzaileek aurreikusita dutenez. Ibilbidean, bigarren mailako Montagna Grande di Viggiano mendatea igo beharko dute ziklistek; horrek helmugarako berrogeita hamar bat kilometrora du pankarta, eta, orain arte, probako 109. ekitaldian igotako mendaterik gogorrena da.

Italiako Giroak bere web orrian zehaztuta daukanez, bosgarren etapa hau Italiako barnealdean jokatuko dute, “Calabria eta Basilicata eskualdeetan”. 27. kilometroan, Prestieri hirugarren mailako mendatea atzean utziko dute txirrindulariek; Prestierik hamabi kilometro baino gehiago ditu, baina ez da gogorra. Lasterketako bigarren zatia izango da giltzarria: “Francavilla in Sinnin izan ostean, etapa Agri ibaiko bailarara iritsiko da, Viggianora hain zuzen ere, eta hor igoko da Giroko lehen etapetako mendaterik gogorrena: Montagna Grande di Viggiano”. 6,6 kilometro ditu horrek, batez beste % 9,1ean, eta aldaparen bat % 15ekoa ere bada.

Etapa Potenzan amaitzen da, non, besteak beste, Roberto Visentini (1986) edo Roger De Vlaeminck (1967) bezalako txirrindulariek irabazi duten. Koen Bowmanek, 2022an, irabazi zuen Italiako Giroa herri honetan amaitu den azken aldia.

Fitxa teknikoa:

Etapa: 5. etapa (maiatzak 13, asteartea)

Ibilbidea: Praia a Mare – Potenza

Distantzia: 203 km

Hasiera-ordua: 12:25

Amaiera-ordua: 17:30 (40 km/h) | 17:15 (42 km/h) | 17:00 (44 km/h)

Mendiko saria: Prestieri (3. maila), 27. kilometroan; Montagna Grande di Viggiano (2. maila), 154. Kilometroan

 

