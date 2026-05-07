2026ko Italiako Giroko 5. etaparen profila, ibilbidea eta ordutegia: Praia a Mare-Potenza (203 km)
Lasterketako bosgarren etapa maiatzaren 13an jokatuko dute. Ibilbidean, bigarren mailako Montagna Grande di Viggiano mendatea igo beharko dute txirrindulariek; horrek helmugarako berrogeita hamar bat kilometrora du pankarta. Orain arte, probako 109. ekitaldian igotako mendaterik gogorrena da hori.
2026ko Italiako Giroko bosgarren etapa maiatzaren 13an izango da jokoan. 203 kilometro izango ditu, eta txirrindulariak Praia a Maren hasiko dira lanean, 12:15 aldera, eta Potenzan amaitu, 17:00etatik 17:30era bitartean, antolatzaileek aurreikusita dutenez. Ibilbidean, bigarren mailako Montagna Grande di Viggiano mendatea igo beharko dute ziklistek; horrek helmugarako berrogeita hamar bat kilometrora du pankarta, eta, orain arte, probako 109. ekitaldian igotako mendaterik gogorrena da.
Italiako Giroak bere web orrian zehaztuta daukanez, bosgarren etapa hau Italiako barnealdean jokatuko dute, “Calabria eta Basilicata eskualdeetan”. 27. kilometroan, Prestieri hirugarren mailako mendatea atzean utziko dute txirrindulariek; Prestierik hamabi kilometro baino gehiago ditu, baina ez da gogorra. Lasterketako bigarren zatia izango da giltzarria: “Francavilla in Sinnin izan ostean, etapa Agri ibaiko bailarara iritsiko da, Viggianora hain zuzen ere, eta hor igoko da Giroko lehen etapetako mendaterik gogorrena: Montagna Grande di Viggiano”. 6,6 kilometro ditu horrek, batez beste % 9,1ean, eta aldaparen bat % 15ekoa ere bada.
Potenzan, alegia, helmuga dagoen hirian, hainbat txirrindulari handik eskuratu dute garaipena: besteak beste, Roberto Visentinik, 1986an, eta Roger De Vlaeminckek, 1967an. 2022an amaitu zen, azkenekoz, Italiako Giroko etapa bat Potenzan, eta Koen Bowman gailendu zen orduan.Giroak bere webgunean zehazten duen bezala, bosgarren etapa hau Italiako barnealdean egingo da, "Calabria eta Basilicata eskualdeen artean". 27. kilometroan, Prestieri hirugarren mailako mendatea atzean geratuko da, hamabi kilometro baino gehiagoko igoerarekin, baina aldapa handirik gabe. Gakoa lasterketaren bigarren erdian iritsiko da: "Francavilla in Sinniren ondoren, etapa Agri ibaiaren haranera joango da, Viggianora, non Giroko lehen etapetako igoera gogorrenari aurre egingo zaion: Montagna Grande di Viggiano, 6,6 kilometrokoa, % 15erainoko aldapekin", eta % 9,1eko batez besteko aldapa.
Etapa Potenzan amaitzen da, non, besteak beste, Roberto Visentini (1986) edo Roger De Vlaeminck (1967) bezalako txirrindulariek irabazi duten. Koen Bowmanek, 2022an, irabazi zuen Italiako Giroa herri honetan amaitu den azken aldia.
Fitxa teknikoa:
Etapa: 5. etapa (maiatzak 13, asteartea)
Ibilbidea: Praia a Mare – Potenza
Distantzia: 203 km
Hasiera-ordua: 12:25
Amaiera-ordua: 17:30 (40 km/h) | 17:15 (42 km/h) | 17:00 (44 km/h)
Mendiko saria: Prestieri (3. maila), 27. kilometroan; Montagna Grande di Viggiano (2. maila), 154. Kilometroan
Zure interesekoa izan daiteke
2026ko Italiako Giroko 7. etaparen profila, ibilbidea eta ordutegia: Formia-Blockhaus (244 km)
Etapa handia, Apenino mendietan; 109. ekitaldiko luzeena da, gainera. Blockhaus mendatean amaituko da, alegia, Giroan historikoa den mendi batean; 2024an, emakumezkoen proban, Neve Bradburyk irabazi zuen, eta, gizonezkoen lasterketari dagokionez, besteak beste, Eddy Merckx, Jose Manuel Fuente edo Moreno Argentin gailendu dira.
2026ko Italiako Giroko 2. etaparen profila, ibilbidea eta ordutegia: Burgas-Veliko Tarnovo (221 km)
Lasterketako bigarren egunerako, Bulgarian ere, antolatzaileek etapa “bihurgunetsua” prestatu dute; azken zatia, txirrindularientzat, “estresagarria” izango da.
Alessandro Ruta: “Blockhaus erabakigarria izango da, baina podiuma Piancavallon erabakiko da”
Alessandro Ruta Italiako Giroko saio bereziko aurkezleetako bat izango da. Italiarrak adierazi du, urtero bezala, lasterketa gogorra izango dela. Vingegaard da faboritoa eta adieraz duenez, “bigarren eta hirugarren postuan egongo da lehia”. Horrez gain, Igor Arrietaren eta Markel Belokiren inguruan ere aritu da.
2026ko Italiako Giroan parte hartuko duten txirrindularien zerrenda
Lasterketa maiatzaren 8tik 31ra bitartean jokatuko da 109. aldiz. Italiako mugetatik kanpo hasiko da hamaseigarrenez, Bulgariako Nessebar hirian hain zuzen ere, eta Erroman amaituko da. 23 taldek eta 184 txirrindularik hartuko dute parte aurtengo edizioan eta bi euskal ziklista izango dira irteera-marran: Igor Arrieta eta Markel Beloki.
Giroko tropela aurkeztu dute Bulgarian, Igor Arrieta eta Markel Beloki euskal txirrindulari bakarrak direla
Burgasen (Bulgaria) egin dute parte hartuko duten 23 taldeen eta 184 txirrindularien aurkezpena. Giroko 21 etapak zuzenean izango dira ikusgai, kirolakeitb.eus atarian eta ETBn.
Richard Carapaz ez da 2026ko Italiako Giroan izango, gehiago beharko baitu erabat osatzeko
Carapaz Frantziako Tourrean egon ahalko litzateke, baina etsiturik dago: “Beti maite izan dudan lasterketa da Giroa, eta ilusioz negoen zain”.
2026ko Italiako Giroko etapa guztien profilak eta ibilbideak
109. Italiako Giroa maiatzaren 8tik hilaren 31ra bitartean jokatuko dute, eta Nessebarren hasiko da, Bulgarian, eta Erroman amaitu. Lasterketa kirolakeitb.eus-en eta ETBn izango da ikusgai.
Mikel Landa ez da 2026ko Italiako Giroan arituko
Soudal Quick-Step taldeak iragarri duenez, euskal txirrindulariak haustura txikia du pelbisean, Itzulian izandako erorikoaren ondorioz. Giroa maiatzaren 8an hasiko da, eta UAEko Joao Almeida ere ez da lasterketan izango.
Italiako Giroa, maiatzaren 8tik 31ra, EITBn
2026ko Italiako Giroak maiatzaren 8an, ostirala, ekingo dio edizio berriari. Aurten ere, lasterketa EITBn jarraitu ahal izango da zuzenean.